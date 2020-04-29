Сотрудники ЦПК с коронавирусом не контактировали с новым экипажем МКС

https://static.news.ru/photo/e02ff10a-8a3c-11ea-bde3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Тесты на коронавирус дали положительный результат у ряда сотрудников подмосковного Центра подготовки космонавтов (ЦПК). При этом ни один из них не контактировал с экипажем новой экспедиции, который сейчас находится на Международной космической станции (МКС).

По состоянию на 29 апреля есть ряд сотрудников ЦПК с подтвержденным диагнозом, — сказали ТАСС в Центре, не уточнив их число.

В пресс-службе также сообщили, что ни один из этих сотрудников не контактировал с улетевшим 9 апреля на МКС экипажем новой экспедиции. На станцию тогда отправились космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт НАСА Крис Кэссиди.

Ранее стало известно, что генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгений Микрин заразился коронавирусом. Сейчас он находится на домашней самоизоляции. Информацию подтвердил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. 9 апреля Микрин летал на Байконур провожать на МКС экипаж корабля «Союз-МС-16». В поездке он был в одном самолёте с главой Роскосмоса. Дмитрий Рогозин потом напрямую общался с космонавтами, даже давал им традиционного пинка на удачу перед самой посадкой в корабль.

За последние сутки в России подтверждён 5841 новый случай коронавируса в 82 регионах. Из них 44,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 108 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 1830 человек. Таким образом, всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек, писал NEWS.ru.