Сомнолог рассказала, как спать в жару без кондиционера

https://static.news.ru/photo/cf4abe3e-c578-11ea-a626-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кондиционер является оптимальным вариантом решения проблемы сна в жару, однако при его отсутствии не лишним в спальне окажется увлажнитель. Об этом рассказала член Российского общества сомнологов, врач Алёна Максимова.

Если нет увлажнителя, то можно поставить таз с холодной водой. Это не охладит комнату, но дополнительное увлажнение создаст, — заявила специалист в интервью «Звезде».

Врач добавила, что раскрытые в квартире окна также могут компенсировать отсутствие кондиционера. Однако в спальне окна и шторы следует держать закрытыми. Это не позволит помещению нагреться.

По мнению Максимовой, в жару лучше спать без одеяла, но можно использовать одеяло изо льна или хлопка. Синтетические покрывала использовать не рекомендуется — из-за них кожа хуже «дышит», считает врач.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пережить жару можно, если меньше двигаться, есть салаты и находиться в прохладном месте. Об этом заявил теледоктор Геннадий Малахов. Он считает, что при сильной жаре человеку стоит обратить внимание на общее состояние организма и следить за рядом факторов, указывающих на возможную опасность. О ней могут свидетельствовать головные и сердечные боли, а также повышенное давление.