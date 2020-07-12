Теледоктор Малахов дал советы, как пережить жару

https://static.news.ru/photo/69efb142-c457-11ea-8043-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чтобы пережить жару нужно меньше двигаться, есть салаты и находиться в прохладном месте, заявил теледоктор Геннадий Малахов.

Как сообщает URA.RU, доктор Малахов считает, что при сильной жаре человеку стоит обратить внимание на общее состояние организма и следить за рядом факторов, свидетельствующих о возможной опасности.

По его мнению, об опасности могут свидетельствовать головные и сердечные боли, а также повышенное давление. Кроме того, могут нарушиться координация движения и мыслительные процессы.

Чтобы избежать неприятных последствий теледоктор посоветовал есть больше овощных салатов с добавлением измельчённого слоевища морской капусты, которая будет восполнять потери соли, меньше двигаться и не выходить на улицу.

А если уж пришлось выйти, то обязательно брать с собой бутылочку воды и платок. Смочить его и протираться, а также накрывать голову, — цитирует его издание.

Малахов добавил, что если станет нехорошо, то лучше перебраться в прохладное место и не стесняться вызвать скорую помощь.

Как писал NEWS.ru, получивший в народе славу экстрасенса-целителя Анатолий Кашпировский начал проводить «оздоровительные сеансы» на своём YouTube-канале. При этом он получил просьбы от поклонников спасти человечество от коронавируса.

Отмечается, что целитель проигнорировал эти просьбы, и позже они утонули в множестве других комментариев.