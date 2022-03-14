Сомнолог рассказал, как заснуть при сильном стрессе

Сомнолог рассказал, как заснуть при сильном стрессеСомнолог Кудинов посоветовал ограничить поток информации за полчаса до сна для выработки режима при стрессе
Если человек сильно подвержен стрессу, то за 30 минут до сна ему необходимо ограничить поток информации и прекратить следить за новостями. В этом случае сон будет более крепким, рассказал NEWS.ru сомнолог Павел Кудинов. Он посоветовал людям в целом «прекратить высиживать» в новостях, особенно в конце дня, и лимитировать получаемую информацию, какой бы она ни была.
Если ты сильно думаешь, переживаешь и такая тревожная личность, то надо ограничить поток информации. Соответственно, прекратить высиживать в новостях. Потратить на это несколько часов в день, и явно не вечером, и на этом поток информации позитивной, негативной прекратить, — сказал врач.
Он подчеркнул, что у подавляющего большинства россиян нарушена гигиена сна. Если наладить свой режим, то тревога и стресс будут меньше влиять на плохой сон. Кудинов посоветовал просыпаться в одно и то же время, а это значит, что человек будет хотеть спать также в одно и то же время.
Всегда — это значит, что и в выходные дни, и в праздники, и в отпуск тоже всегда вставать в одно и то же время и стараться спать не больше восьми часов, — заявил Кудинов.
Кроме того, специалист рекомендовал людям посвятить больше времени семье и какому-то источнику положительных эмоций. Что касается борьбы со стрессом, то, по словам Кудинова, как таковых лекарственных препаратов, кроме как успокоительных, нет. По мнению сомнолога, также важно различать две вещи: нарушение процесса засыпания и нарушение процесса поддержания сна.
Нарушение процесса засыпания — это тревога, а если человек просыпается — это депрессия. Плюс есть не связанные с эмоциональной частью частые ночные пробуждения, если они сопровождаются походами в туалет — то тогда это может быть остановкой дыхания во сне, есть и такое заболевание, — подчеркнул Кудинов.
Он добавил, что при частых пробуждениях по ночам можно обратиться к психотерапевту, потому что депрессия или тоска сами по себе не проходят, а превращаются в хроническую ситуацию.
Ранее ВЦИОМ