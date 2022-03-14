Сомнолог рассказал, как заснуть при сильном стрессе

Если человек сильно подвержен стрессу, то за 30 минут до сна ему необходимо ограничить поток информации и прекратить следить за новостями. В этом случае сон будет более крепким, рассказал NEWS.ru сомнолог Павел Кудинов. Он посоветовал людям в целом «прекратить высиживать» в новостях, особенно в конце дня, и лимитировать получаемую информацию, какой бы она ни была.

Если ты сильно думаешь, переживаешь и такая тревожная личность, то надо ограничить поток информации. Соответственно, прекратить высиживать в новостях. Потратить на это несколько часов в день, и явно не вечером, и на этом поток информации позитивной, негативной прекратить, — сказал врач.

Он подчеркнул, что у подавляющего большинства россиян нарушена гигиена сна. Если наладить свой режим, то тревога и стресс будут меньше влиять на плохой сон. Кудинов посоветовал просыпаться в одно и то же время, а это значит, что человек будет хотеть спать также в одно и то же время.

Всегда — это значит, что и в выходные дни, и в праздники, и в отпуск тоже всегда вставать в одно и то же время и стараться спать не больше восьми часов, — заявил Кудинов.

Кроме того, специалист рекомендовал людям посвятить больше времени семье и какому-то источнику положительных эмоций. Что касается борьбы со стрессом, то, по словам Кудинова, как таковых лекарственных препаратов, кроме как успокоительных, нет. По мнению сомнолога, также важно различать две вещи: нарушение процесса засыпания и нарушение процесса поддержания сна.

Нарушение процесса засыпания — это тревога, а если человек просыпается — это депрессия. Плюс есть не связанные с эмоциональной частью частые ночные пробуждения, если они сопровождаются походами в туалет — то тогда это может быть остановкой дыхания во сне, есть и такое заболевание, — подчеркнул Кудинов.

Он добавил, что при частых пробуждениях по ночам можно обратиться к психотерапевту, потому что депрессия или тоска сами по себе не проходят, а превращаются в хроническую ситуацию.