Собянин: заражённые коронавирусом займут все 30 тысяч мест в больницах

https://static.news.ru/photo/9d1de356-84d1-11ea-8e4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пациенты с коронавирусом скоро займут все 30 тысяч мест в инфекционных больницах Москвы, заявил мэр Сергей Собянин. По словам градоначальника, заражённые уже заняли 16 тысяч коек.

В мэрии считают, что к понедельнику число больных в стационарах достигнет 20 тысяч человек. Медучреждения готовятся принять новых пациентов.

Нам, скорее всего, с огромной вероятностью, понадобятся все 30 тысяч — это то, что мы максимально можем аккумулировать на территории города. <...> Если сохранятся такие темпы, — цитирует Собянина ТАСС.

Мэр отметил, что в стационары города ежедневно поступают около 600 человек, что примерно равно штатной вместимости инфекционной больницы в Коммунарке.

Как писал NEWS.ru, Москва — главный очаг коронавирусной инфекции в России. Около 32 тысяч москвичей заразились. Число заболевших в России приблизилось к 58 тысячам человек.