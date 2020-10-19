Собянин объявил об открытии двух резервных коронавирусных госпиталей

https://static.news.ru/photo/5761db1a-11f3-11eb-82df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два резервных коронавирусных госпиталя в Москве начнут принимать пациентов в понедельник, 19 октября. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин.

Градоначальник присутствовал на открытии одного из госпиталей, расположенного в автомобильном торговом центре (АТЦ) «Москва» на Каширском шоссе. Он подчеркнул, что продолжается динамика роста заболеваемости коронавирусом и это потребовало принятия дополнительных мер — в частности, открытия дополнительных госпиталей, второй из которых заработает на ВДНХ.

Госпитали обеспечены всем необходимым для лечения больных коронавирусом и закреплены за ведущими клиниками, чтобы обеспечить кадровый состав, технологии лечения и накопленные за последнее время знания, — заявил Собянин.

Мэр подчеркнул, что за последнюю неделю количество ежедневно госпитализируемых больных COVID-19 в Москве выросло с тысячи до 1250 человек в сутки. По словам Собянина, в этих условиях необходимо жёстко соблюдать установленный врачами режим и санитарные требования. Вместе с тем мэр поблагодарил москвичей за то, что они стали меньше пренебрегать средствами индивидуальной защиты и реже нарушать масочный режим.

Как отмечает ТАСС, госпитали в АТЦ «Москва» и на ВДНХ могут вместить в общей сложности около 3,5 тысячи пациентов. Они оснащены всем необходимым оборудованием, в том числе современными аппаратами ИВЛ и высокоточными томографами.

Ранее NEWS.ru сообщал о возможных сроках массовой вакцинации москвичей от коронавируса. Сергей Собянин ожидает, что Москва получит крупную партию вакцины в ноябре — соответственно, в декабре-январе граждане смогут сделать прививки от COVID-19.