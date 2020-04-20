Скворцова: рост числа тяжелобольных COVID-19 остановился в России

Число заражённых коронавирусом в России растёт, но появление тяжелобольных замедлилось, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
Мы пока прирастаем, но очень интересно прирастаем: дело в том, что число тяжёлых форм остановилось, оно больше не растёт, а общий прирост есть, — цитирует Скворцову ТАСС.
Руководитель ФМБА выступила в программе «Познер» на Первом канале.
Как писал NEWS.ru, за сутки число заболевших в России увеличилось на 4,2 тысячи и превысило 47 тысяч человек.
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