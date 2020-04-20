Скворцова: рост числа тяжелобольных COVID-19 остановился в России

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Государственный научный центр «Вектор» сформировал группу добровольцев для доклинических испытаний вакцины против коронавируса SARS-CoV-2. Первый отечественный препарат против заболевания испытают на россиянах от 18 до 60 лет.

По словам научного сотрудника Натальи Думченко, большинство испытуемых — сотрудники «Вектора», которые работают над вакциной. Все добровольцы прошли проверку: у них нет хронических заболеваний, они не болели COVID-19. Перед вакцинацией...