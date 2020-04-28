28 апреля отмечается День рождения Службы скорой медицинской помощи в России. В этот день в 1898 году впервые были закреплены кареты скорой помощи за двумя московскими полицейскими участками. Сегодня в условиях пандемии медики испытывают небывалую нагрузку, количество вызовов увеличилось в полтора — два раза. Перегруженные врачи рискуют здоровьем каждый день. Обещанных средств защиты им не выдают, а больные коронавирусом скрывают симптомы. Корреспондент NEWS.ru пообщалась с тремя работниками Скорой из разных регионов России.

Заболел и скрыл

В конце марта — начале апреля сезон простуды и гриппа идет на спад. Наступает теплое время года, и самочувствие людей улучшается. Весной этого года все пошло по-другому. Количество вызовов Скорой помощи с жалобами на ОРВИ увеличилось в два раза, об этом сообщил NEWS.ru фельдшер скорой помощи из города Орла Дмитрий Серёгин. Оно остается высоким и сейчас.

Растет число пневмоний. В это время года никогда их столько не было. Это, как правило, воспаления легких без COVID-19, на фоне простудных заболеваний, — рассказывает Дмитрий Серёгин.

В последние месяцы люди стали чаще вызывать скорую помощь «под влиянием панических настроений». Многие усиленно ищут у себя симптомы коронавируса и находят их. Чаще всего за начало болезни принимают легкое ОРВИ или вовсе аллергическую реакцию. Желающих вызвать медиков в последние недели стало чуть меньше, когда в СМИ прошла информация, что их не тестируют на коронавирус. Дмитрий Серёгин подтверждает — ему ни разу не проводили такого теста с начала пандемии.

Реальные больные коронавирусом, наоборот, усиленно изображают из себя человека-невидимку. Люди боятся быть закрытыми в четырех стенах, и до последнего не признаются, что приехали из эпидемиологически неблагополучного региона. Чаще всего это Москва или Московская область.

Был случай, человек приехал из столицы и жил в общежитии. Поднялась температура до 37.6. Скорую помощь вызвал даже не он сам, а соседи по комнате. Моя коллега решила забрать его в больницу, он долго упирался. В итоге подтвердилось заражение коронавирусом. Общежитие закрыли на карантин, — рассказывает фельдшер.

В условиях пандемии каждый вызов работников скорой помощи может нести угрозу заражения COVID-19. Но средств индивидуальной защиты у врачей и фельдшеров не хватает. Фельдшер сообщил, что защитные костюмы на их подстанции не то что «штучный товар», а их нет вообще. Даже обычных защитных масок хватает не всегда.

Но эта проблема волнует только врачей. Многие пациенты охотно пускают к себе врача без респиратора и вообще не верят в серьезность происходящего. Люди считают, что никакой опасности коронавирус не несет. Фельдшер называет таких больных «адептами неверия».

На вызовах спрашивают: а вы правда верите, что есть коронавирус. Я отвечаю: мы не то что верим, мы его видим и возим таких больных, — сообщил медик.

Непрофильные вызовы

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У врачей увеличилось число вызовов не только из-за массового плохого самочувствия. Многие путают скорую помощь с услугой «консультация врача на дому». Как рассказала в беседе с NEWS.ru фельдшер скорой помощи из города Владимир Елена Малышева, многим людям, которые вызывают экстренную службу, нужна не медицинская помощь, а передвижная лаборатория. Они просят взять у них анализ на коронавирус, что не входит в обязанности работников скорой.

Вызвала недавно семья. Муж и жена, у обоих небольшая температура. Попросили справку, чтобы не ходить на работу. Они потребовали сделать тест на COVID-19. Я им говорю: для первого им следует вызвать врача на дом. Для второго — сходить сдать анализы самостоятельно. А они скандалят, находят в интернете какие-то законы и пытаются меня разубедить, — рассказала Елена Малышева.

Почти любой больной с симптомами ОРВИ непременно задает работникам скорой вопрос: а у меня точно не коронавирус и настойчиво просит взять анализ. На что Елена Малышева в очередной раз повторяет, что исключить новую болезнь не может, но подтвердить — тоже. Необходимо сдать специальный анализ в медицинском учреждении.

Сейчас настало непростое время для больных не COVID-19, а другими не менее серьезными патологиями. Малышева сообщает: все больницы города перепрофилировались под больных коронавирусом, а места для остальных приходится выбивать с трудом.

Мы вынуждены длительно пребывать на вызове, ожидая решения нашего руководства — забирать ли больного, и в какое отделение. Это может занимать много времени. Другие пациенты в это время ждут бригаду, — сообщила она.

Когда пациента с кашлем и температурой все-таки привозят в стационар, он может пролежать в ожидании медицинской помощи достаточно долго, сообщает Малышева. Она сталкивалась с тем, что врачи, не имея специальных средств защиты, боятся подходить к подозрительным больным. Таким образом, помощь может оказываться не вовремя.

Недостаток масок, респираторов, защитных костюмов — это проблема уже решённая в России, спорят с медицинскими работниками представители власти. Если врачи по-прежнему испытывают в них недостаток, это можно считать «перегибами на местах».

Проблема со средствами индивидуальной защиты была актуальна для России еще несколько недель назад. Сейчас она решена, обеспеченность Российской Федерации этими товарами улучшается. В частности, респираторы и маски предлагают российские коммерсанты, которые смогли перепрофилировать бизнес. Если средств индивидуальной защиты не хватает, это халатность конкретного руководителя медицинского учреждения. Федот Тумусов Депутат Госдумы РФ от Якутии Депутат Госдумы РФ от Якутии

Более 87 тысяч жителей России заражено каронавирусом. Больше всего случаев заболевания отмечается в Москве, Московской области, городе Санкт-Петербурге и Нижегородской области. За весь период пандемии от последствий воздействия COVID-19 в России умерло около 800 человек. Из них около 70 — это медицинское работники. Главные причины гибели — перегрузки и отсутствие средств индивидуальной защиты, такой версии придерживается большинство их коллег.