Шведские учёные нашли причину образования тромбов при коронавирусе

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У заболевшего коронавирусом человека в организме активируется белок, ответственный за повышение свёртываемости крови со стороны иммунной системы. Из-за этого могут возникать тромбы.

Специалисты из Уппсальского университета в Швеции выяснили, что при коронавирусной инфекции активируется система комплемента. Она представляет собой совокупность белков плазмы крови, которые задействованы в реализации иммунного ответа. Эта система должна распознавать и обезвреживать бактерии и вирусы, а также мёртвые и повреждённые клетки в кровотоке.

В случае тяжёлой инфекции система атакует собственные клетки организма, повреждая ткани. При коронавирусной инфекции её запускает белок MBL-лектин, который связывает маннозу.

Учёные взяли анализы у 65 пациентов с коронавирусной инфекцией в больнице Уппсалы. Специалисты замеряли уровень и активность MBL. Все пациенты с тромбозом имели повышенный уровень MBL.

Наши результаты особенно интересны тем, что они объясняют, почему так много пациентов страдают от образования тромбов, несмотря на лечение, и почему обычные препараты для разжижения крови не могут это предотвратить, — заявил ведущий автор исследования Оскар Эрикссон, занимающий должность научного сотрудника отделения иммунологии, генетики и патологии Уппсальского университета.

Специалисты надеются, что результаты их исследования помогут в создании системы тестирования пациентов с коронавирусной инфекцией на активность MBL. Это поможет своевременно выявлять людей с высоким риском тромбоза. Исследования также будут способствовать созданию средства для разжижения крови, направленного на этот белок, сообщает Thrombosis and Haemostasis.

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