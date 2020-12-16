Врач назвал три продукта, которыми нельзя закусывать шампанское

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Правильно подобранная закуска помогает избежать обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта после употребления шампанского. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил врач-диетолог Евгений Арзамасцев. Подходящая к игристому вину еда также способна замедлить наступление опьянения, отметил он.

Лучшими закусками к шампанскому эксперт назвал нежирную рыбу или птицу, сыр, овощи и фрукты. Также эти продукты — самые благоприятные для ночных трапез. Они легко усваиваются и способствуют набору веса.

Блюда с маскарпоне, сливочным маслом и майонезом, напротив, плохо сочетаются с игристым. Алкоголь действует пагубно на работу поджелудочной железы, как и продукты, богатые жиром. Такой набор блюд может вызвать обострение панкреатита, тяжесть, тошноту, вздутие живота.

Мясо также не лучшая закуска для игристого вина, сообщил диетолог. Особенно нежелательна жирная свинина. На утро после праздника может стать плохо.

В шампанском есть сахара, а белок в сочетании с ними может дать тяжесть в желудке и кишечнике, вздутие. Эти продукты не очень совместимы друг с другом. Евгений Арзамасцев врач-диетолог врач-диетолог

Шоколад, конфеты, мармелад, ирис и другие сладости также оказались в списке нежелательных закусок к шампанскому. Как и игристое вино они поднимают уровень глюкозы в организме. Её избыток скажется на самочувствии человека — его будет клонить в сон. Постоянное сочетание таких продуктов может привести к нарушению обмена гормона инсулина и развитию сахарного диабета.

Ранее NEWS.ru писал, что врач назвала три вредных свойства салата оливье. Блюдо вредно из-за большого количества ингредиентов, наличия майонеза и размножающихся микроорганизмов.