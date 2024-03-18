«Сгорают за три года»: названы симптомы неизлечимой болезни Терапевт Ионов: шаткая походка является признаком рассеянного склероза

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Рассеянный склероз — это аутоиммунное заболевание, которое поражает людей в любом возрасте, приводя к инвалидности, заявил NEWS.ru терапевт, профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов. По его словам, есть несколько симптомов, среди них — быстрая утомляемость, неустойчивая походка и проблемы с памятью.

Чаще всего поражаются оболочки нервов спинного мозга. В этом случае первые симптомы — это нарушение двигательных реакций, неполная координация движений — неустойчивые и неловкие позы, шаткая походка, быстрая утомляемость. <...> Если поражено серое вещество головного мозга — могут возникнуть проблемы с памятью, когнитивными функциями (вплоть до умственной отсталости), речевыми функциями, очень часто — со зрением, — отметил врач.

Он добавил, что при неблагоприятном течении рассеянный склероз развивается волнообразно, практически без ремиссий. В этом случае больные «сгорают» за три — пять лет.

Ранее врач-уролог Павел Низин рассказал, что мочекаменная и хроническая болезни почек могут продолжительное время не проявляться. При мочекаменной болезни нарушение обмена веществ способствует образованию камней в верхних мочевыводящих путях. Иногда это может привести к почечной колике, которая вызывает боли из-за нарушения оттока мочи. Однако чаще всего эта болезнь долгое время не ощущается, так как не мешает моче проходить, резюмировал медик.