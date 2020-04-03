Россия является одним из мировых лидеров по количеству разводов. По данным Росстата, в нашей стране распадается более 60% браков. Одной из основных причин эксперты называют супружескую неверность. По различной информации, изменяют друг другу до 75% людей, состоящих в официальном или гражданском браках. С приходом во многие регионы РФ режима самоизоляции пары оказались круглосуточно заперты в одной квартире. NEWS.ru расспросил психологов, может ли это способствовать укреплению семейных отношении в нашей стране.

В связи с режимом самоизоляции в большинстве регионов России нельзя покидать место жительства без уважительных причин, таких как поход на работу, в продуктовый магазин, вынос мусора или выгул домашнего животного. Это значит, что люди, живущие в одной квартире или доме, стали видеть друг друга семь дней в неделю и 24 часа в сутки.

Примерно одна треть россиян старше 18 лет не состоит в отношениях, остальные (около 67%) — живут в официальном или фактическом браке, такие данные сообщил в беседе с NEWS.ru психолог, специалист в области кризисных вопросов психологии человека Александр Устюжанин. Они получены из анонимных опросов. Около одной трети таких россиян являются верными семьянинами, не помышляющими об адюльтере. Остальные изменяют с разной степенью периодичности.

Причины супружеской неверности психолог выделяет разные: для продвижения по службе, для снятия тревоги, для поднятия самооценки, из-за стремления к удовлетворению сексуальных потребностей. Краеугольный камень любой неверности —человек не дорожит своим партнёром и союзом с ним.

Наступившее непростое время позволит переосмыслить существующие отношения, сообщила в беседе с NEWS.ru семейный психолог высшей категории Ольга Демьяненко. Тесное общение способно как сблизить членов семьи, так и разобщить их окончательно.

Первый сценарий наиболее вероятен для тех семей, где супруги были слишком заняты и отдалились друг от друга в первую очередь из-за недостатка общения.

Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Люди на карантине начнут обсуждать сложности в отношениях, возможно, у них получится договориться о важном, решить конфликты. Тогда необходимость связей на стороне отпадёт. Ольга Демьяненко семейный и детский психолог высшей категории семейный и детский психолог высшей категории

Другой вариант: лишившись возможности общаться с любовником или любовницей, человек задумается: а так ли нужны ему эти отношения. Некоторые могут прийти к выводу, что игра не стоит свеч. Особенно если параллельно удастся наладить взаимосвязь с законным супругом.

Также существует менее оптимистичный вариант: сидя в четырёх стенах, человек испортит отношения со своей половиной окончательно, сообщила Демьяненко. После завершения карантина некоторые первым делом побегут в ЗАГС расторгать брак. Такой сценарий реализовался в Китае, где после отмены ограничений выросло количество распавшихся пар.

Часть разведённых воссоединятся с любовником или любовницей, с которыми изменяли супругу. Другие и вовсе разрушат все привычные связи и уйдут в «свободное плавание».

Сейчас в российском обществе наблюдается некая «мода» на мимолётные отношения, сообщает психолог. Люди не держатся за существующие узы и легко меняют партнёров. Поэтому после изоляции многие вполне могут заменить старую пассию на новую.

Карантин как и любой другой кризис ещё больше сплотит крепкие семьи, а проблемные — разрушит окончательно, резюмирует Александр Устюжанин.

Самоизоляция укрепит доброкачественные браки. Замечательное испытание и время друг для друга. Можно порадоваться своему выбору и героически пройти испытание вирусом, паникой и судорогами экономики. Но злокачественные союзы обречены на разрушение. Александр Устюжанин психолог, специалист в области кризисных вопросов психологии человека психолог, специалист в области кризисных вопросов психологии человека

Наступивший кризис грозит россиянам сексуальными проблемами, в том числе сниженным либидо. Из-за этого многие также могут отказаться от связей на стороне. Всё дело в стрессе. Как сообщил в беседе с NEWS.ru врач эндокринолог-гинеколог Алексей Калинчев, от повышенного нервного напряжения происходит критически значимое падение уровня тестостерона у мужчин — главного антистрессового гормона. А стресс значительно снижает сексуальное влечение.

«Масла в огонь» также подливает и алкоголь. Судя по последним данным, россияне во время самоизоляции начали налегать на горячительные напитки. Между тем спиртное ещё больше снижает либидо как мужское, так и женское.