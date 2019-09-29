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Специалисты Национального медицинского исследовательского центра Минздрава РФ рассказали, в пользу каких блюд стоит отказаться от жирного мяса и сахара, если хочется сохранить сердечно-сосудистую систему здоровой.

В целом, медики рекомендуют всегда отдавать предпочтение блюдам из птицы, рыбы и морепродуктов, а молочные и кисломолочные продукты лучше выбирать несладкие и нежирные. В дополнение к ним желательно перекусывать богатыми калием и магнием, имеющими огромное влияние на состояние сердца, продуктами — например, хлебом с отрубями, орехами, бобовыми и сухофруктами. Причём самый полезный сухофрукт — курага, а из бобовых больше всего полезных микроэлементов содержится в фасоли, говорится на сайте Центра.

Врачи советуют есть много фруктов — не менее 400 граммов в сутки, что, заодно, может помочь перестать злоупотреблять добавленным сахаром, особенно, если сократить употребление сладкой газировки и кондитерских изделий.

А рыба — форель, сёмга, лосось, скумбрия — насытит организм полезными омега-3 жирными кислотами, но важно помнить, что речь идёт о несолёной рыбе.

Всемирный день сердца отмечается 29 сентября. В этот день ВОЗ напоминает, что заболевания сердечно-сосудистой системы являются основной причиной смертности и в ближайшее время ситуация вряд ли изменится.

Как писал News.ru ранее, заведующий кафедрой госпитальной терапии № 1 лечебного факультета Московской медицинской академии имени Сеченова, профессор, академик РАН Юрий Беленков рассказал об основной причине возникновения сердечной недостаточности. По его словам, в первую очередь это состояние вызывает неправильное лечение гипертонической болезни.