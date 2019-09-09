Каждый год во всех странах мира 9 сентября отмечают Международный день красоты. Принято считать, что женская красота быстротечна. После 40 лет начинается неизбежное увядание организма. Но многие звёзды отечественного шоу-бизнеса доказывают на собственном примере — это не так. Певице Ирине Салтыковой 53 года. Она по-прежнему удивляет поклонников ухоженным телом и лицом без морщин.

irinasaltykova_official/instagram

В эксклюзивном интервью News.ru исполнительница хитов 90-х «Серые глаза» и «Голубые глазки» раскрыла свой главный секрет красоты. Это не дорогая косметика и особая диета, а внутренний настрой.

Красивый тот, кто никому не завидует. Это абсолютная правда. Я иногда долгое время вообще не ухаживаю за собой и прекрасно выгляжу. Все спрашивают: что ты с собой сделала, я говорю — ничего. Вот поэтому и хорошо. Ирина Салтыкова певица

Певица призналась — был период, когда она усиленно ухаживала за своим лицом — делала маски и массажи. Но результат её не удовлетворил. Она уверена, что усиленный уход «только вредит».

Также певица призналась, что не посещает спортзал совсем: «Это не ко мне, это — к Валерии», — пошутила Ирина в беседе с корреспондентом News.ru. Она отметила, что люди, которые «пашут с утра до вечера» на тренажёрах, очень рискуют.

Не дай бог хоть на месяц остановишься, и тебя разнесёт. А это психологическая травма, — заметила она.

Секрет сохранения фигуры от Ирины Салтыковой — прогулки на свежем воздухе, массаж и разумные ограничения в еде.

News.ru попросил прокомментировать врачей эндокринолога-диетолога и косметолога внешний вид Ирины Салтыковой. Действительно ли она почти не ухаживает за собой и находится в прекрасной форме благодаря хорошей генетике. Врач-косметолог Александра Гонт в беседе с News.ru заявила, что певица не игнорирует процедуры красоты.

Думаю, что Ирина Салтыкова всё-таки посещает косметолога. Скорее всего, сделана коррекция мимической активности препаратами ботулинического токсина — это самая распространённая в мире эстетическая манипуляция. Благодаря ей расслабляются зоны с наибольшим мышечным тонусом, лицо разглаживается, исчезают мимические морщины, и человек молодеет на глазах. Также, возможно, сделана коррекция зоны скул, так как пропорции лица прекрасно сохранены, а с возрастом из-за гравитации и смещения тканей лица происходят деформации в виде птоза, когда лицо становится «усталым». У Ирины Салтыковой «молодой овал». Также, я думаю, здесь применён весь спектр контурной пластики и эстетической медицины, но всё корректно и в меру. Немного филлеров, скорее всего, биоревитализация. Кожа гладкая и хорошо отражает свет, и макияж не выглядит неестественным. Александра Гонт руководитель центра инновационных технологий омоложения, врач дерматолог-косметолог

А вот насчёт отсутствия спорта в своей жизни Ирина Салтыкова действительно сказала правду. Врач эндокринолог-диетолог Алексей Калинчев отметил, что пока женщина сохраняет хорошую форму благодаря генетике. Но это ненадолго.