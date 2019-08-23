Женщины в России всё реже отдают предпочтение грудному вскармливанию. Об этом News.ru рассказала директор Российской ассоциации «Народонаселение и развитие», врач акушер-гинеколог Любовь Ерофеева. Основные причины, считает эксперт, — недостаточная информированность матерей и нежелание тратить на вскармливание силы и время.

Слова специалиста подтверждают данные Росстата, которые проанализировал News.ru. Если в 2014 году число находящихся на грудном вскармливании детей в возрасте от трёх до шести месяцев составляло более 732 тысяч, то по состоянию на 2018 год их было зарегистрировано около 690 тысяч. Более активно от кормления грудью отказываются мамы детей в возрасте от полугода до года. За последние пять лет число таких малышей, питающихся материнским молоком, сократилось почти на 89 тысяч.

Директор Российской ассоциации «Народонаселение и развитие» отметила, что сухие смеси не способны заменить грудное молоко. Они позволяют получить малышу необходимое соотношение белков, жиров и углеводов, однако не дают возможности правильно выстроить иммунную систему.

Грудное вскармливание на первом году жизни просто необходимо ребёнку. С молоком мать передаёт ему свои иммунные тела. Сухие смеси не могут передать малышу информацию о тех инфекционных заболеваниях, которые перенесла мать. Это представляет собой проблему и серьёзно сказывается на здоровье подрастающего поколения. Любовь Ерофеева директор Российской ассоциации «Народонаселение и развитие», врач акушер-гинеколог

Специалист отметила, что отказ от грудного вскармливания может привести к более позднему прорезыванию зубов, а следовательно, к формированию неправильного прикуса. Более того, человек, который в детстве питался сухими смесями, может столкнуться с неустойчивым формированием костей и эмали, а также недостатком витамина D.

Также, пояснила Любовь Ерофеева, важным является то, что во время кормления грудью ребёнок контактирует с матерью. Благодаря этому устанавливается психоэмоциональная связь, которая помогает младенцу пройти через достаточно сложный период развития.

По словам акушера-гинеколога, материнское молоко в обязательном порядке требуется детям до полугода. Однако лучше всего придерживаться грудного вскармливания до того момента, пока малышу не исполнится год. Отказываться от него можно по достижении ребёнком двух лет, так как в этот период молоко матери становится разбавленным и уже практически не содержит полезных микроэлементов.

Почему матери выбирают смеси

Voller Ernst/Siegfried Steinac/Global Look Press

Врач акушер-гинеколог выделяет несколько причин, по которым матери отказываются от грудного вскармливания. Первая из них — неготовность женщин тратить на него время и силы. Вторая — нежелание портить форму груди. Третья — недостаточная информированность о важности такого молока для ребёнка.

Матери не понимают последствия отказа от грудного вскармливания, им также предоставляют недостаточно информации о кормлении грудью. Мне кажется, что акушеры-гинекологи должны женщин к этому готовить. Акушерский приём, как и приём врача общей практики, занимает 15 минут, этого не хватает. Однако если уделять больше времени на предоставление информации о грудном вскармливании, на других пациенток его не останется. Нехватка медицинских сотрудников влияет на то, что роженицы мало знают о кормлении. Я считаю, что этот вопрос должен стать приоритетным на государственном уровне, так как он напрямую влияет на жизнь малышей, — пояснила Любовь Ерофеева.

Ранее News.ru рассказывал, что в Великобритании новорождённый умер из-за молока матери. Это произошло из-за того, что во время беременности мать принимала опиоидный анальгетик.