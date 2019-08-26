https://static.news.ru/photo/618d1f38-c824-11e9-a98b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zuma\TASS

Только за первое полугодие текущего года россияне потратили более 3,5 млрд рублей на покупку лекарственных трав и сборов. При этом спрос на такую продукцию в отечественных аптеках планомерно падает уже третий год подряд. Согласно данным, которые News.ru предоставило аналитическое агентство DSM Group, если в 2015 году было продано 110 млн упаковок, то в 2018 году только 86 млн.

Врач терапевт Анна Белоусова уверена, что падение спроса напрямую связано с недостатком рекламы лекарственных трав в российских СМИ.

Есть программа, согласно которой к 2020 году как минимум 20% лекарств на рынке должно быть российского производства. Сейчас идёт рекламная кампания переориентирования на российские лекарственные средства как более дешёвые и более доступные для населения. И если мы в течение дня плотно посмотрим телевизор, мы увидим, что реклама фармации занимает достаточно большой процент эфирного времени. При том, что лекарственные травы практически не рекламируются. Понятно, что пустырник и ромашку никто рекламировать не будет. Это неоправданно по деньгам, — констатирует специалист.

Цветок зверобоя pixabay.com

Она также отметила, что потребители из-за недостаточной информированности часто ошибаются с подбором лекарственных трав или принимают их неправильно, вследствие чего считают средство неэффективным.

Если они прочитают, что грибы шиитаке спасают от рака, они побегут их покупать. А до того, что их надо есть или принимать в виде отвара практически пожизненно и параллельно контролировать своё здоровье у врача, люди не доходят. Как с любым лекарственным растением, они сталкиваются с побочными явлениями, которые есть у всех лекарственных растений. На то они и лекарственные. Либо они неправильно подбирают себе терапию, так как делать это нужно с врачом, — считает собеседница News.ru.

Не устраивает современных покупателей и недостаточно быстрый эффект от приёма различных отваров, говорит врач. Если при вздутии живота обычное лекарство поможет за три дня, то ромашку нужно пить три месяца, приводит пример она.