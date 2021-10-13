Россияне стали испытывать стресс реже, но сильнее

Исследовательский холдинг «Ромир» узнал мнение россиян о том, насколько сильный стресс они испытывают и как с этим борются. Как выяснилось, за год россияне стали испытывать стресс несколько реже, но он стал сильнее. Чаще всего эту проблему решают при помощи прогулок и общения с близкими, а также успокоительных средств.

По данным холдинга, 2021 год стал для россиян менее напряжённым, чем предыдущий: о том, что они испытывают стресс, в этом году заявили 72% опрошенных против 79% в прошлом году. При этом уровень стресса вырос с 4,5 до 5,4 по десятибалльной шкале.

Самыми популярными средствами борьбы со стрессом стали прогулки (45%) и проведение времени с друзьями или родственниками (44%). В тройку лидеров также попали успокоительные лекарства (37%). При этом люди в возрасте 20–29 лет снимают стресс при помощи еды и покупки новых вещей, а люди старше 60 лет решают вопрос за счёт правильного питания и употребления витаминов и БАДов. Алкоголь как способ снятия стресса назвали лишь 17%, а помощь врача или психолога — 7%

Возрастная группа 40–49 [лет] предпочитает снимать стресс не только алкоголем, но сопровождая его вкусной едой. Люди 50–59 в качестве антидепрессанта чаще выбирают спорт, — комментирует результаты исследования директор Romir Consumer Scan Panel Ксения Пайзанская.

Ранее психиатр Юлия Лившиц назвала психосоматические заболевания, которые возникают из-за стресса и эмоциональных расстройств. В их числе значатся язва двенадцатиперстной кишки или желудка, гипертония, язвенный колит, бронхиальная астма, нейродермит или псориаз, ревматоидный артрит и гиперфункция щитовидной железы. Симптомы этих недугов могут развиться естественным образом или же могут быть вызваны стрессом.