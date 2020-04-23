Россияне активно скупают средства от похмелья

https://static.news.ru/photo/d145ec28-8508-11ea-bd35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look/Global Look Press

Жители России второй месяц в большом количестве скупают средства от похмелья. За период с 9 марта по 12 апреля ими было куплено 790,6 тысячи упаковок различных препаратов.

Это на 83% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные DSM Group.

Издание отмечает, что наибольшей популярностью у россиян пользуются препараты «Алка-Зельтцер», «Алька-прим», «Зорекс», «Лимонтар» и «Упсарин», а также обычный аспирин.

Пик интереса к средствам от похмелья отмечен на неделе с 16 по 22 марта. Тогда рост покупок в сравнении с прошлым годом составил 164%. В лидерах по покупкам препаратов оказались жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

Эксперты при этом отмечают, что антипохмельные средства россияне также принимают в качестве лекарства от гриппа и ОРВИ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что попытки «вылечить» похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для организма человека. Об этом заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава доктор медицинских наук Евгений Брюн. По его словам, похмелье является остаточной алкоголизацией, и существует много других способов, которые восстановят организм. В частности, от похмелья могут помочь кефир, крепкие бульоны и капустный рассол.