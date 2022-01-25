Россиянам рассказали об «утренних» симптомах рака

Ощущение апатии и усталости по утрам свидетельствуют о негативных изменения в организме и могут быть признаками онкологического заболевания. Заметив эти симптомы, необходимо выявить их причину и устранить её как можно скорее, рассказал в интервью 5-tv.ru онколог, химиотерапевт Андрей Базылев.

При первых признаках постоянной усталости, быстрой утомляемости, внезапной одышке при минимальной физической нагрузке обязательно обратитесь к врачу — это может быть необязательно симптом онкологического заболевания, но это говорит о том, что работа организма нарушена и необходимо обследование, чтобы выявить причину и быстро её устранить, — пояснил специалист.

Он добавил, что эти признаки могут указывать на различные проблемы со здоровьем. Например, об интоксикации или снижении уровня гемоглобина. В любом случае они являются поводом для обращения к врачу.

Ранее эндокринолог Виктория Садовская рассказала, что хроническая усталость может быть вызвана как банальным переутомлением и недостатком сна, так и рядом заболеваний. В их числе снижение функции щитовидной железы, железодефицитная анемия; надпочечниковая недостаточность, туберкулёз, ВИЧ-инфекция, депрессия и онкология.