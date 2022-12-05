Россиянам рассказали, о каких заболеваниях говорит постоянная сонливость Невролог Воронина: постоянная дневная сонливость порой сигнализирует о диабете или об анемии

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Дневная сонливость иногда говорит о приближающемся диабете, а также об анемии (дефиците железа) и недостатке витамина D, B1 — В12, рассказала врач-невролог Марина Воронина NEWS.ru. Медик отметила, что хочется спать также после изнурительной физической активности, например тяжелой тренировки в спортзале, сильного стресса, на фоне заболеваний щитовидной железы, онкологии, сердечной недостаточности и ишемии.

Постоянная дневная сонливость — это не зевнул два раза, а настоящее «снотворное», вам постоянно хочется прикорнуть, поспать часок-другой. Если это не следствие бессонной ночи, когда вы легли и встали, что называется, сегодня — футбол, свидание, вечеринка, сессия, значит, стоит проверить щитовидку, сдать кровь на сахар, сходить к кардиологу, изменить рацион. Вероятно, у вас недостаток витаминов D и группы B. Также клонит в сон на фоне сильного стресса, изнурительных физических нагрузок, — сообщила Воронина.

Она отметила, что при нормальном восьмичасовом сне постоянная дневная сонливость никогда не норма.

Ранее руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин рассказал, как избежать сонливости днем и бессонницы ночью. Он советует соблюдать режим сна, чаще бывать на солнце, получать физнагрузку, отказаться от кофе, сигарет и алкоголя.