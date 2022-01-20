Россиянам рассказали, как защититься от «омикрона» с помощью водки

Для снижения риска заражения «омикрон»-штаммом коронавируса россияне могут делать спиртовые ингаляции на основе обычной водки, рассказал доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников. По его словам, для такой процедуры нужно всего лишь нанести несколько капель спиртного на медицинскую маску, пишет «Радио 1».

Вдыхание паров алкоголя до определённой степени способствует элиминации вируса из дыхательной системы. Для этого достаточно накапать на маску обычной водкой и подышать, — уточнил Колесников.

Помимо этого он порекомендовал чаще мыть руки и нос, а также соблюдать социальную дистанцию. Колесников подчеркнул, что чаще всего люди заражаются в общественном транспорте, поэтому россиянам стоит чаще ходить пешком.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что среди людей, уже перенёсших коронавирус, увеличилось количество повторных заболеваний в связи с приходом нового штамма «омикрон». По его словам, число повторно заразившихся возросло от 5 до 10 раз. Он назвал ситуацию напряжённой, посоветовав россиянам соблюдать меры безопасности и заботиться о своём здоровье.