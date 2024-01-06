Россиянам объяснили опасность ныряния в снег сразу после бани Врач Тимощенко: ныряние в снег после бани опасно для людей с проблемами сердца

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Ныряние в снег сразу после бани опасно для людей с сердечно-сосудистыми проблемами, рассказала NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. Неподготовленному человеку это может грозить инсультом или инфарктом, добавила она. По словам специалиста, опасность такого переохлаждения заключается в резком спазме сосудов и возможном нарушении кровообращения на фоне этого.

Перепад температур может быть опасен лицам с сердечно-сосудистой патологией, а также на фоне употребления алкоголя. Обливание или холодный душ после парилки рекомендован только для тех, кто постепенно привыкал к воздействию более низких температур, для предотвращения быстровозникающих сосудистых реакций, — отметила Тимощенко.

Она пояснила, что при резком охлаждении может быть спазм сосудов, а при наличии дополнительных нарушений сердечно-сосудистой системы возможен резкий скачок давления с развитием инсульта или инфаркта. Кроме того, судороги могут возникнуть при нахождении в среде с низкой температурой, например в холодной воде, предупреждает врач.

Как ранее рассказал основатель Школы банного мастерства, банщик и травник Василий Ляхов, если разумно париться при температуре 60 градусов, то ходить в баню можно два-три раза в неделю. По его словам, общественную баню достаточно посещать раз в неделю. Он отметил, что каждый день ходить в баню с вениками не нужно. Есть 300 дней в году, в которые с организмом можно делать все что угодно, но нужно выделить 60 дней в году бане, чтобы очиститься, подытожил эксперт.

До этого Ляхов отмечал, что баню не стоит посещать людям с хроническими заболеваниями в период их обострения, а также психическими и неврологическими заболеваниями, поскольку любая внештатная ситуация может привести к тому, что человек обожжется кипятком или травмируется об острую грань. Специалист также назвал противопоказаниями для посещения парной или сауны повышенную температуру, высокий риск образования тромбов и состояние алкогольного опьянения.