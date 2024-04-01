Названа неочевидная причина потери голоса Кардиолог Гандельман: причиной потери голоса может быть воспаление

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Самая серьезная причина потери голоса не имеет отношения к нагрузкам на голосовые связки, заявил в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач-кардиолог Герман Гандельман. По его словам, причиной этого может быть воспалительный процесс, вызванный химическим ожогом.

Это воспалительный процесс в голосовых связках. Он может быть химическим, когда содержимое желудка забрасывается в пищевод, достигает голосовых связок и обжигает. Это самая частая скрытая причина потери голоса, — объяснил Гандельман.

Врач Елена Малышева добавила, что в таком случае голос у человека будет отсутствовать 10 дней и его в это время ничем нельзя будет восстановить. Врачи рекомендуют пройти обследование и принимать лекарства для снижения уровня кислотности в желудке.

Ранее врач-отоларинголог Ольга Спиранская объяснила, что потеря голоса также характерна и для других заболеваний. В частности, она может быть связана с острой вирусной инфекцией, которая также сопровождается повышением температуры тела, слабостью и болью в горле. Вместе с этим потеря голоса возникает при заражении бактериальными инфекциями и появлении новообразований в области гортани.