Россиянам назвали пять причин чаще есть бананы

Бананы являются не только хорошей заменой десерту, но и оказывают благотворное влияние на организм человека.
В первую очередь этот фрукт является очень питательным, а также насыщенным витаминами и полезными веществами, способствующими обмену веществ, дыханию, развитию костей и восстановлению клеток. Кроме того, благодаря относительно низкой калорийности бананы дают энергию без добавления жиров, холестерина и соли.
Эти жёлтые фрукты богаты клетчаткой, которая способствует оздоровлению кишечника. Их рекомендуют употреблять при частых расстройствах желудка, запорах или диареях. В одном банане среднего размера находится около 10% дневной нормы клетчатки.
Помимо этого, в бананах содержится большое количество калия, помогающего защитить артерии от налёта холестерина, а антиоксиданты дофамин и катехины предотвращают повреждение клеток, к которому приводят свободные радикалы.
Также этот фрукт способен помочь при депрессии за счёт триптофана,
Ранее NEWS.ru писал, что растительный флавонол кверцетин, содержащийся во многих фруктах и овощах, обладает мощным противовирусным действием и может быть использован в борьбе с инфекциями.
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