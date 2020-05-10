Россиянам назвали пять причин чаще есть бананы

https://static.news.ru/photo/4265b124-92c7-11ea-b89e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Бананы являются не только хорошей заменой десерту, но и оказывают благотворное влияние на организм человека.

В первую очередь этот фрукт является очень питательным, а также насыщенным витаминами и полезными веществами, способствующими обмену веществ, дыханию, развитию костей и восстановлению клеток. Кроме того, благодаря относительно низкой калорийности бананы дают энергию без добавления жиров, холестерина и соли.

Эти жёлтые фрукты богаты клетчаткой, которая способствует оздоровлению кишечника. Их рекомендуют употреблять при частых расстройствах желудка, запорах или диареях. В одном банане среднего размера находится около 10% дневной нормы клетчатки.

Помимо этого, в бананах содержится большое количество калия, помогающего защитить артерии от налёта холестерина, а антиоксиданты дофамин и катехины предотвращают повреждение клеток, к которому приводят свободные радикалы.

Также этот фрукт способен помочь при депрессии за счёт триптофана, передаёт MedikForum.

Ранее NEWS.ru писал, что растительный флавонол кверцетин, содержащийся во многих фруктах и овощах, обладает мощным противовирусным действием и может быть использован в борьбе с инфекциями.