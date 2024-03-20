Россиянам назвали обычный продукт, который защитит от деменции Гандельман: употребление гречки снижает шанс развития деменции

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Регулярное употребление в пищу гречневой крупы снижает шанс развития деменции, заявил в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач-кардиолог Герман Гандельман. По его словам, это происходит за счет снижения уровня холестерина на 10%, что уменьшает кровоток в головном мозге.

У людей, которые регулярно потребляют гречку, снижается уровень холестерина примерно на 10%. Соответственно, это уменьшает кровоток в головном мозге и снижает шанс развития деменции сосудистой или слабоумия, — пояснил врач.

Гандельман отметил, что гречка способствует формированию нейронных связей. В ней есть факторы, позволяющие нервным отросткам расти. Это, по его словам, подтвердили лабораторные исследования. Помимо этого, крупа содержит марганец, который помогает кальцию встраиваться в кости и предупреждает развитие остеопороза.

Ранее врач-гериатр доктор медицинских наук, профессор Кирилл Прощаев сообщил, что у женщин в период возрастных гормональных изменений может усугубиться течение ранее имевшихся заболеваний, которые повышают риск развития деменции. При этом, по его словам, основные факторы риска развития деменции для мужчин и женщин не отличаются — это артериальная гипертензия, ожирение и сахарный диабет.