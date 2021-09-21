Россиянам дали совет по выбору осенней обуви

Главным качеством осенней обуви является непромокаемость, рассказал NEWS.ru директор Центра реабилитации МГМУ имени И. М. Сеченова, врач — травматолог-ортопед Константин Терновой. Российский медик посоветовал перестать носить летние кроссовки и выбрать их утеплённые варианты, желательно из кожи.

Вижу, что люди ходят сплошь и рядом в матерчатых кроссовках, хотя на улице уже семь градусов. Замшевая и матерчатая обувь осенью — это непрактично, она промокает в первую очередь. Метод фиксации — липучки, шнурки, застёжка на молнии — на здоровье ног не влияет, — подчеркнул специалист.

Собеседник добавил, что если человек всё-таки промочил ноги, то игнорировать «сырость» нельзя — это чревато простудными заболеваниями, ослаблением иммунитета и вирусными инфекциями.

Принять горячий душ, что позволит расширить сосуды в ногах и просто их согреть. Можно выпить хорошего горячего чая, — резюмировал Терновой.

Ранее профессор Пётр Чумаков заявил, что те, кто болеет простудой или ОРВИ, не могут заразиться коронавирусом, поскольку организм заболевшего выделяет противовирусный белок интерферон. Однако, по его словам, это не делает его неуязвимым после выздоровления. Из-за того, что он будет ослаблен первым заболеванием, коронавирус, возможно, будет протекать даже более тяжело, отметил учёный.