Россиян предупредили об опасности воды и кофе

Употребление кофе и холодной воды на голодный желудок может быть вредно для здоровья. Об этом в интервью РИА Новости предупредила нутрициолог Кристина Журавлёва.

По словам специалиста, выпитый на голодный желудок кофе стимулирует большое число функций ЖКТ, включая секрецию соляной кислоты, что способно привести к гастриту.

Также кофе запускает работу поджелудочной железы — начинают вырабатываться ферменты для переваривания пищи, которой нет в желудке. Это может привести к сбою её функционирования и заболеваниям ЖКТ, — предупредила нутрициолог.

Многие медики и нутрициологи рекомендуют с утра выпивать стакан чистой воды. Однако она ни в коем случае не должна быть холодной, подчёркивает Кристина Журавлёва. Для находящегося в «спящем режиме» желудка встреча с ледяной водой может обернуться настоящим стрессом.

К тому же такая вода не поступает в кишечник сразу, а остаётся в желудке до того момента, пока не нагреется до комфортной для дальнейшего всасывания в кишечнике температуры. На это организму нужно будет ещё потратить энергию. Лучше натощак пить тёплую воду, — рассказала эксперт.

Ранее диетолог Наталья Лазуренко рассказала, что защититься от рака кишечника помогут цельнозерновой хлеб и кефир, желательно с небольшим сроком годности.