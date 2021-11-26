Российский вирусолог выдвинул версию происхождения штамма «омикрон»

Возникший в ЮАР новый штамм коронавируса «омикрон» мог сформироваться у человека, страдающего ВИЧ. Подобному развитию событий способствует ослабленный иммунитет ВИЧ-инфицированных. Такую версию выдвинул вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Пётр Чумаков. Его слова приводит URA.ru.

У таких заболевших новые варианты появляются с большей частотой, — заявил вирусолог.

Чумаков объяснил, что развитию нового штамма мог способствовать ослабленный иммунитет ВИЧ-инфицированного. По словам специалиста, ослабленный организм выступает буквально в качестве «резервуара» для мутации коронавируса. После завершения мутации человек начинает заражать окружающих уже изменённым вариантом вируса.

Новый штамм был обнаружен в Южной Африке и содержит 32 мутации, часть из которых указывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Он имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Случаи заражения им выявлены в ЮАР, Ботсване, Гонконге, Израиле, Бельгии, Германии и Великобритании.

Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове выдвинула гипотезу о том, что новый штамм коронавируса мог произойти от заражённого человека, имеющего слабый иммунитет после перенесённого COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как «вызывающий обеспокоенность».