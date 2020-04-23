Российский учёный назвал сроки создания вакцины от коронавируса

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Вакцина от COVID-19 будет создана до конца 2020 года. К осени должно появиться несколько прототипов. Такого мнения придерживается замглавы НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов.

Он отметил, что разработки вакцины активно ведутся по всему миру, а также в нескольких российских институтах.

Думаю, к этому времени пройдут основные лабораторные испытания, возможно, даже исследования на добровольцах, сможем вакцины использовать, — цитирует учёного «Интерфакс».

Станет ли COVID-19 сезонной инфекцией и нужно ли будет проводить регулярные вакцинации, Чуланов сказать затруднился. По его словам, поведение коронавируса пока предсказать сложно.

Ранее NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в число перспективных вакцин от COVID-19 сразу девять российских разработок. Шесть препаратов созданы в новосибирском центре «Вектор».

В России на сегодняшний день зафиксировано 68,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 5,5 тысячи человек, умерли 615. В Москве 36,8 тысячи заболевших, 2,7 тысячи выздоровели, скончались 325.

В мире насчитывается более 2,7 млн инфицированных. Скончались более 190 тысяч человек, выздоровели свыше 743 тысяч.