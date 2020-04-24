Роспотребнадзор внёс ясность по срокам появления вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/d154e2ca-865a-11ea-b9f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Летом будет понятно, когда в России появится вакцина от коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Уверенность в том, что она у нас будет, безусловно, есть. К началу лета станет понятен ответ уже по срокам. Сегодня все примерно в равной степени по продвижению к цели, — сказала руководитель ведомства в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее NEWS.ru писал, что вакцина от COVID-19 будет создана до конца 2020 года. К осени должно появиться несколько прототипов. Такого мнения придерживается замглавы НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов. Он отметил, что разработки вакцины активно ведутся по всему миру, а также в нескольких российских институтах.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,7 млн человек, погибли свыше 190 тысяч, выздоровели более 743 тысяч.

В России на 24 апреля общее число инфицированных достигло 68 622 (+5849 за последние сутки), 5568 человек выздоровели (+677 за последние сутки), умерли 615 человек (+60 за последние сутки). В Москве — 36 892 (+2957 за последние сутки) заболевших, 2735 выздоровели, 325 умерли.