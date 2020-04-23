Роспотребнадзор не выявил роста заболеваемости внебольничными пневмониями

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В Роспотребнадзоре заявили, что на фоне вспышки коронавирусной инфекции ведут мониторинг заболеваемости гриппом и внебольничными пневмониями. Никакого роста по отношению к прошлому году ведомство не обнаружило.

В целях полной оценки ситуации вместе с мониторингом по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ Роспотребнадзор продолжает оперативное слежение за заболеваемостью внебольничными пневмониями во всех субъектах РФ, в отношении которых превышения среднемноголетних показателей не отмечено, — говорится на сайте ведомства.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. По всему миру COVID-19 заболели более 2,9 млн, свыше 206 тысяч пациентов умерли, более 817 тысяч выздоровели. Наибольшее количество заражённых приходится на США. Там поставлено более 965 тысяч диагнозов.

В России на 27 апреля зарегистрировано 87 147 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 794 летальных исхода, выздоровели 7346 человек.

Как писал NEWS.ru, китайские учёные начали вторую стадию тестирования вакцины от коронавируса: препарат ввели 508 добровольцам. Российский центр «Вектор» тоже приступил к испытаниям на людях.