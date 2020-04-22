Росгвардейцы первыми получат очки для защиты от COVID-19

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Сотрудники Росгвардии первыми из силовиков Москвы начнут носить специальные очки. Снаряжение патрульных дополнили, чтобы защитить от заражения коронавирусом.

Росгвардейцы, выходящее на патрулирование улиц, станут получать очки вместе с другими средствами защиты, передаёт ТАСС.

По словам начальника главного контрольного управления Москвы Евгения Данчикова, улицы города ежедневно патрулируют около трёх тысяч бойцов Росгвардии и 13 тысяч полицейских.

Как писал NEWS.ru, с начала эпидемии коронавируса около 500 московских силовиков оказались в изоляции из-за проявившихся симптомов простуды. У некоторых подтвердился диагноз COVID-19.

Москва — главный очаг коронавирусной инфекции в России. Около 32 тысяч москвичей заразились. Число заболевших в России приблизилось к 58 тысячам человек, увеличившись на 5,2 тысячи за минувшие сутки. Умерли 513 заражённых.