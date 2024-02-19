Родителям назвали неочевидную причину частых ОРВИ у детей Врач Кожухова: частые болезни детей могут быть связаны с тревогой и стрессом

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Причина частых болезней детей не всегда кроется в слабом иммунитете, рассказала NEWS.ru врач-психиатр, психолог Центра спортивной медицины НИКИ детства Индира Кожухова. По ее словам, они могут быть связаны с тревогой, стрессом, а также с отсутствием чувства безопасности дома.

Если медицинские обследования не выявили патологий и иммунная система в порядке, то постоянные заболевания у ребенка могут быть связаны с тревогой, стрессом, эмоциональным перенапряжением и отсутствием чувства безопасности дома, — сказала врач.

Постоянный стресс, отмечает Кожухова, может вызвать у ребенка неблагополучная обстановка дома, потеря одного из родителей и связанное с этим изменение жизни в худшую сторону, а также систематические крики и жесткие наказания. Сильный стресс может создать детскую травму, предупреждает она.

В стресс детей вводят тревожные и гиперопекающие родители, множество кружков, требования высоких оценок и успехов, высокие ожидания родственников. Это тоже очень травматично для психики ребенка, — обращает внимание специалист.

Кожухова советует родителям следить за окружающей ребенка обстановкой дома, в детском саду, в школе или во дворе. В школьном возрасте дети могут столкнуться с буллингом, это также может привести к травмам, затяжным болезням и даже развитию тяжелых аутоиммунных патологий.

Если вы видите, что ребенку плохо, он подавлен, изменилось его поведение, попросите поделиться пережитым опытом, чувствами и эмоциями. Предложите помощь не только с уроками, но и с проживанием негативного опыта. Нельзя оставлять маленького человека со стрессом один на один. Чем раньше вы подключитесь, тем проще будет решить проблему. В подростковом возрасте такой возможности может и не быть, и у ребенка сформируется багаж из широкого спектра расстройств, травм и заболеваний, — подчеркнула врач.

Специалист упомянула о необходимости создать для ребенка безопасную эмоциональную среду дома, не перегружать учебой или секциями. По ее словам, родителям стоит стать для детей тылом и партнером. Если же у взрослого не получается это сделать, то необходимо поработать уже со своими эмоциональными переживаниями и травмами, подытожила Кожухова.

Ранее кандидат педагогических наук Анна Замыслова объяснила, почему важно отдать ребенка в детский сад. По ее словам, ребенок в трехлетнем возрасте уже готов к самостоятельности и в коллективе у него появляется возможность быть «самим собой». Она пояснила, что при домашнем воспитании ребенок зачастую получает социальную роль «центра вселенной» или «гордости родителей», а в окружении сверстников его роль в социуме определяется естественным образом.