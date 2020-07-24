Репродуктолог оценил шансы женщин на удачное ЭКО после 35 лет

https://static.news.ru/photo/9d40c434-cd8d-11ea-aa0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

В 35 лет у женщин начинается поздний репродуктивный возраст, после которого шансы на наступление беременности стремительно снижаются, а шансы развития патологий, связанных с генетическими нарушениями, возрастают. Президент Российской ассоциации репродукции человека, доктор медицинских наук, профессор Владислав Корсак рассказал, что в его практике после 43 лет лишь единичные случаи экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) закончились рождением ребёнка, а после 44 лет — ни одного.

После 44 лет женщины имеют беременности и вынашивают детей, но в этом случае речь идёт о донорских яйцеклетках. Можно лицо поправить и выглядеть на 20 лет, а яичники всё равно будут на 45, — пояснил «Ридусу» Владислав Корсак.

По его данным, если в 1995 году в РФ было зафиксировано порядка 3,6 тыс. циклов процедуры ЭКО, то в 2018-м — почти 160 тыс. циклов. Репродуктолог связывает это с тем, что доступность процедуры стала больше, особенно с 2013 года, когда государство стало оплачивать лечение бесплодия за счёт ОМС. В среднем по стране процедура экстракорпорального оплодотворения стоит 120−150 тыс. рублей. Объём финансирования ЭКО по ОМС во многом зависит от региональных особенностей.

Удовлетворённость спроса учитывается через число циклов вспомогательных репродуктивных технологий, в расчёте на один миллион населения. В среднем по России этот показатель составил 1081 цикл, а средняя европейская цифра — 1500 циклов, — добавил Корсак.

Как писал NEWS.ru, в России всё больше женщин и мужчин сталкиваются с нарушением репродуктивной функции. Только за период с 2014-го по 2017 год количество зарегистрированных больных с диагнозом «бесплодие» среди женского населения выросло почти на 19% (с 697,2 случая на 100 тыс. женского населения до 842,7), а среди мужского — на 22% (с 67,6 на 100 тыс. мужского населения до 85,8). По данным Минздрава, в 2017 году больше всего мужчин с этим заболеванием было зарегистрировано в Курганской области (1091 случай на 100 тыс. мужского населения), Курской области (767,7) и Магаданской области (732,7). Женщинам диагноз «бесплодие» чаще ставили в Дагестане (3176,9 случая на 100 тыс. женского населения), Республике Тыва (2812) и Чечне (2775,9).