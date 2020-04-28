Ребёнок от заражённой COVID-19 рождается здоровым

Достоверных данных, которые подтвердили факт внутриутробной передачи коронавируса, нет, заявила сотрудник гинекологической клиники им. Фомина, ассистент кафедры гинекологии Первого МГМУ им. Сеченова, кандидат медицинских наук Анастасия Белова.
Нет данных, что и сам коронавирус отрицательно влияет на беременность. Даже если женщина получает инфекцию на больших сроках, то ребёнок чаще всего рождается здоровым, не подтверждена также и внутриутробная передача вируса, — отметила эксперт.
По её словам, беременных женщин внесли в группу риска, потому что вирус до конца не изучен. А девушкам, желающим в ближайшее время стать матерями, порекомендовали пока отложить свои планы, чтобы не рисковать своим здоровьем и здоровьем малыша,
Как писал NEWS.ru, главный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейла Адамян сообщила, что коронавирус диагностирован у 394 беременных женщин в России. Из них 276 проживают в Москве.
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