Без КТ не реанимируем: как пандемия мешает оказанию экстренной помощи

Российское население стремительно сокращается. Естественная убыль населения в первые семь месяцев 2020 года выросла по сравнению с прошлым более чем на 30%. Такая тенденция отмечается уже пятый год подряд, сообщили в Счётной палате. Пандемия коронавируса также внесла свою негативную лепту в этот процесс. Организаторы системы здравоохранения отмечают, что в уходящем году смертность в России выросла более, чем на 100 тысяч человек. Половина из них ушла из жизни не из-за самой болезни, а в результате неоказания медицинской помощи по другим нозологиям, утверждают эксперты. NEWS.ru спросил у медиков, кто виновен в смерти более чем 50 тысяч россиян.

За первые 9 месяцев 2020 года прирост смертности в России составил 103 тысячи человек по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Только половина этих смертей связана с коронавирусом. Остальные умерли от других заболеваний. Они не получили плановой медицинской помощи из-за перегрузки системы здравоохранения, об этом сообщила в беседе с NEWS.ru руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением, доктор медицинских наук Гузель Улумбекова.

Другую статистику озвучил NEWS.ru президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский.

По его данным, в уходящем году в России умерло на 100 тысяч человек больше. Около 35 тысяч из них погибли из-за COVID-19 или его последствий. Остальные 65 тысяч лишились жизни из-за перегрузки системы здравоохранения и некорректных действий властей. Эксперт отметил, больные нередко погибают в результате неоказания экстренной медицинской помощи. Вместо реанимационных мероприятий врачи отправляют пациентов на КТ и анализы на коронавирус, тем самым, упуская драгоценное время.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сейчас это распространено. Уже начиная с весны такие жалобы идут постоянно. Особенно это касается людей из групп риска — пожилых, беременных, с хроническими заболеваниями. Александр Саверский президент организации «Лига защитников пациентов» президент организации «Лига защитников пациентов»

Похожей историей поделилась с NEWS.ru читательница Елена из Москвы. Её 34-летнему сыну стало плохо с сердцем. Мужчина самостоятельно добрался до больницы. Но вместо реанимации, медики стали ему делать КТ, чтобы проверить на COVID-19. Во время процедуры он потерял сознание, и скончался. Елена уверена, что если бы её сына начали экстренно реанимировать, его удалось бы спасти.

Обязательная проверка всех поступающих в медицинские учреждения больных на COVID-19 прописана в 9-ой версии Временных методических рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Пациент доставляется для оказания экстренной помощи в специализированную хирургическую больницу <...>. Пациенту в экстренном порядке выполняют КТ ОГК с использованием соответствующих мер безопасности как для больного, так и для медицинского персонала (обязательно использование СИЗ) и лабораторное обследование на COVID-19, — говорится в документе.

Опрошенные NEWS.ru медики считают такую меру оправданной. Далеко не все люди с COVID-19 знают о своём заболевании. У значительного числа оно проходит бессимптомно или в лёгкой форме. Попав в реанимацию, такой пациент «перезаражает всё отделение и спровоцирует волну смертей, сообщил NEWS.ru врач скорой помощи из города Орла Дмитрий Серёгин. Обязательное тестирование на коронавирус — это принцип «меньшего зла», отмечает медик.

Заместитель главного врача городской больницы № 71 Константин Зверев заверил, что «мероприятия по поддержанию жизни и сбор анализов ведутся параллельно» и смертельных случаев в их учреждении не было.

Сам коронавирус может стать причиной различных острых состояний — инсультов и инфарктов. Он провоцирует образование тромбов. Поэтому проверка на заболевание — оправданная процедура, соглашается с коллегами сопредседатель Всероссийского союза пациентов, врач-невролог Ян Власов. Если проводить диагностику быстро, проблем с оказанием экстренной помощи не возникнет. Но это невозможно сделать в современных условиях, когда система здравоохранения перегружена. Лечить и обследовать пациентов бывает просто некому. По словам Власова, около 30% врачей и медсестёр сейчас «либо болеют COVID-19 или умерли от него». Это одна из причин, почему образуются большие очереди на обследование.