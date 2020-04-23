Расширен список болезней, при которых больше рисков заразиться COVID-19

https://static.news.ru/photo/3d4d507a-84f3-11ea-b5db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи расширили список заболеваний, при которых больше рисков заболеть коронавирусом. Самые опасные — бронхиальная астма, обструктивная хроническая болезнь лёгких, диабет, гипертония, рак.

Также в списке фигурируют сердечно-сосудистые и аутоимунные заболевания. Недавно этот список пополнили заболевания желудочно-кишечного тракта, сообщает «Экспресс-газета». Последние входят в пятёрку самых распространённых в России болезней.

Вероятность заболевания коронавирусом зависит от состояния слизистых желудка и кишечника: через них инфекция попадает в организм. Качественная слизь как раз является надёжным естественным барьером, так как ограждает клетки оболочки от опасных микробов, «смывает» их и выводит из организма.

И если у человека есть заболевание ЖКТ, этот параметр защиты может быть подорван. Поэтому пациенты с болезнями желудка и кишечника попадают в группу риска по коронавирусу. При этом у вылечившихся от COVID-19 есть вероятность того, что проблемы с ЖКТ станут хроническими.

Ранее NEWS.ru сообщал, что отличить лёгкую форму заражения коронавирусом от средней и тяжёлой можно всего по четырём ключевым симптомам. К таким выводам пришла медицинская рабочая группа при петербургской межведомственной комиссии по противодействию COVID-19.