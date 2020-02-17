https://static.news.ru/photo/4278654a-51f3-11ea-9a69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Фильм журналиста Юрия Дудя «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят» вызвал у зрителей заинтересованность тестированием на вирус иммунодефицита человека, рассказали в Российской академии наук.

Просмотров было много, и многие забеспокоились, нет ли у них ВИЧ-инфекции, — сообщил академик РАН Вадим Покровский.

По словам Покровского, руководящего Центром по борьбе с ВИЧ ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ситуация с обеспечением медпомощью заражённых ВИЧ-инфекцией в скором времени улучшится — в 2020 году лечение будут получать ещё 100-200 тысяч нуждающихся в нём. На данный момент таких примерно половина от зарегистрированных Роспотребнадзором инфицированных, передаёт РИА Новости.

В течение года число получающих лечение увеличится ещё на 100-200 тысяч. Это будет зависеть от того, сколько препаратов закупит Минздрав на тот увеличенный бюджет, который ему выделили на этот год, — рассказал академик.

Как писал NEWS.ru ранее, фильм журналиста Юрия Дудя о ВИЧ-инфицированных в России — это хорошая работа, которая заслуживает внимания. Так о документальной картине в разговоре с сотрудниками СМИ высказался пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.