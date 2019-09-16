По информации СМИ, актриса Анастасия Заворотнюк больна раком мозга. Коварная болезнь уже унесла жизни многих знаменитостей — Жанны Фриске, Дмитрия Хворостовского, Михаила Задорнова. Влияет ли каким-то образом публичность и успех на развитие недуга, News.ru спросил у врача-онколога и психиатра. Оказалось, что связь между родом деятельности и развитием заболевания всё же прослеживается.

Стремясь хорошо выглядеть, знаменитости идут на разные ухищрения. Одна из популярных процедур — омоложение стволовыми клетками — теоретически может спровоцировать развитие злокачественного новообразования. Об этом заявил Алексей Масчан, заместитель генерального директора Центра имени Димы Рогачёва.

Стволовые клетки — они чужие, не приживаются в организме. Они могут выделять вещества экзосомы (крошечные внеклеточные пузырьки. — News.ru), в которые запаковано много биологически активных молекул, которые теоретически могут провоцировать рак. Реальных доказательств этому пока нет. Алексей Масчан заместитель генерального директора Центра имени Димы Рогачёва

Публичные люди в большей степени, чем остальные, склонны к стрессу. Ситуацию усугубило появление социальных сетей, где каждый может написать под фото негативный комментарий. Сильные отрицательные эмоции и нерешённые проблемы — факторы риска развития онкологического заболевания.

В результате стресса страдает самое слабое место в организме. Не зря говорят: где тонко, там и рвётся. У кого-то стресс провоцирует язву желудка, у кого-то — диабет, у кого-то — кожные заболевания, у кого-то — рак. Но стресс не может быть единственной причиной развития патологии. Обычно их несколько — генетическая предрасположенность, образ жизни, питание. Виктория Читлова психиатр, специалист в области психосоматики

Глиобластома, предположительно, обнаруженная у Анастасии Заворотнюк, является наиболее частой и агрессивной формой опухоли мозга. Она составляет до 52% первичных опухолей мозга и до 20% всех внутричерепных опухолей. По словам Алексея Масчана, как и все злокачественные опухоли, глиобластома развивается вследствие мутации в генах и накопления этих «ошибок». Их провоцирует множество факторов — ожирение, малоподвижный образ жизни, курение, употребление наркотиков, алкоголя, воздействие радиации, промышленных выбросов, наследственность, вирусы. Единой причины появления рака нет.