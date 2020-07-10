Рак приводит к 15% всех смертей в России. Основной причиной злокачественных новообразований являются генетические мутации. Но существуют и другие факторы риска. Это курение, злоупотребление алкоголем и наличие определённых заболеваний. Так, вирусные гепатиты вызывают одну из самых опасных форм рака. Механизм развития болезни изучил NEWS.ru.

В мире около 150 млн человек инфицированы вирусом гепатита C. У заражённых людей в 100 раз увеличивается вероятность появления рака печени, об этом сообщил в беседе с NEWS.ru заведующий отделом хирургии печени и поджелудочной железы Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова Михаил Ефанов.



Рак печени не самое распространённое, но весьма опасное злокачественное новообразование. Риск развития болезни у мужчин составляет 1 на 94, у женщин — 1 на 212 человек. Он находится на седьмом месте по распространённости. Порог пятилетней выживаемости преодолевают 80% пациентов, но у значительного числа возникает рецидив.

Rolf Vennenbernd/Global Look Press

Заболевание проявляется тупыми ноющими болями в животе, а также общим недомоганием и лихорадкой, к которым в дальнейшем присоединяется желтуха. В большинстве случаев рак печени развивается у людей при наличии определённых факторов риска. Заражение гепатитом С — основной из них.

Гепатит С провоцирует хроническое воспаление печени, в результате возникает цирроз. Эти две беды идут вместе, дистанционно, но по времени не очень далеко друг от друга. Поэтому все пациенты с хроническим вирусным гепатитом С и циррозом должны проходить раз в полгода скрининг на предмет ранней диагностики. Михаил Ефанов заведующий отделом хирургии печени и поджелудочной железы Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова заведующий отделом хирургии печени и поджелудочной железы Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова

Заражение гепатитом С чаще всего случается в результате переливания компонентов крови. Также до сих пор некоторые люди заражаются через нестерильные инструменты у стоматолога или в маникюрном салоне. Вирус называют «ласковым убийцей». В большинстве случаев никаких клинических проявлений болезни у человека не возникает. Пациент долгие годы не подозревает, что инфицирован. Дискомфорт в правом боку, усталость и небольшое снижение интеллектуальной работоспособности — единственные возможные признаки заболевания.

По словам Михаила Ефанова, вирус в организме чаще всего является «случайной находкой». Его обнаруживают, когда заболевание уже спровоцировало разрушение тканей печени. Чем дольше человек инфицирован вирусом, тем выше вероятность онкологического заболевания. Особенно она возрастает у пациентов с 20–30-летней историей болезни.

Самое интересное, что «ласковый убийца» уже давно поддаётся лечению. Существуют препараты, которые полностью справляются с этим недугом. Но терапию нужно начинать на ранних стадиях, когда болезнь диагностируют редко.

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Не все виды гепатитов являются заболеваниями инфекционного характера, сообщил в беседе с NEWS.ru кандидат биологических наук, руководитель группы разработки новых методов диагностики ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Дмитрий Киреев. Причиной появления недуга может быть неправильное питание и злоупотребление алкоголем, отметил он. Такой подвид гепатита также может спровоцировать рак.

Недавно специалисты портала «Здоровье.Mail.ru» провели опрос на тему того, какие болезни пугают россиян в наибольшей степени. Гепатит С оказался на пятой строчке списка самых страшных недугов. Его опасаются 20% опрошенных. На первом месте с большим отрывом оказался рак, на втором — инсульт, на третьем — ВИЧ, на четвёртом — болезни системы кровообращения. Также результаты исследования показали, что, по словам 76% респондентов, они следят за своим здоровьем.