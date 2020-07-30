Российские врачи начали лечить пациентов, используя инновационный метод на основе принципов лучевой терапии. С его помощью можно излечивать опухоли и ликвидировать метастазы. Для России это пока новая методика. Однако её широкому распространению мешает кадровый голод и дороговизна лечения. С новыми технологиями терапии онкологии ознакомился NEWS.ru

Врачи в России начали использовать при лечении рака инновационный метод — стереотаксическую лучевую терапию. В некоторых случаях она полностью заменяет стандартную химиотерапию, а также может удачно сочетаться с таргетной или иммунотерапией, сообщил в беседе с NEWS.ru заведующий отделением Лучевой терапии Института онкологии «Хадасса Москва» Сергей Усычкин. Этим способом лечат заболевание уже во многих странах мира, включая США и Европу.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Методика позволяет полностью избавляться от некоторых новообразований — как первичных, так и вторичных. В первую очередь — это локализованный рак без метастазов. Так, злокачественные опухоли предстательной железы пропадают бесследно с вероятностью 95%. Кроме того, новая методика способна полностью победить рак лёгкого на начальных стадиях.

Лечение происходит за счёт большой дозы ионизирующего излучения. Оно разрушает генетический материал опухолевых клеток и подавляет их рост. Это в конечном итоге приводит к гибели опухоли. Это эквивалентно хирургическому удалению. Сергей Усычкин заведующий отделением Лучевой терапии Института онкологии «Хадасса Москва» заведующий отделением Лучевой терапии Института онкологии «Хадасса Москва»

Инновационным методом также возможно ликвидировать метастазы. Нередко они появляются через несколько лет после удаления основного очага. Врач отметил, что терапию можно применять «в большом количестве вариантов развития болезни». В том числе, если онкологическое заболевание запущенное. Одному из недавних его пациентов удалось ликвидировать около 100 метастазов в лёгких.

У пациентов, которые получают таргетную и иммунотерапию в сочетании со стереотаксической, замечен абскопальный эффект, сообщил NEWS.ru директор Института онкологии «Хадасса Москва» Илья Тимофеев. Это значит, что при облучении одного очага вырабатываются опухолевые антигены. Иммунная система, распознавая их, поражает другие очаги недуга, и они начинают сокращаться.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Этот метод весьма эффективен при поражениях головного мозга, когда туда заходят метастазы из других органов, подтвердил в беседе с NEWS.ru врач-онколог Вадим Гутник. Например, они отходят от лёгких, коже при поражении меланомой. Впрочем, даже стереотаксическую лучевую терапию нельзя назвать панацеей от всех видов рака.

Мы всегда говорим о методе, применительно к определенному пациенту, и отдельному клиническому случаю. Подходит определенному человеку способ лечения или нет, зависит от многих факторов — расположения метастазов, их размеров, сопутствующих заболеваний. Вадим Гутник врач-онколог врач-онколог

Стереотаксическая лучевая терапия — метод в России пока не распространённый. Одна из причин этого — серьёзный дефицит врачей и среднего медицинского персонала, способных работать на современном американском оборудовании. Также это достаточно дорогое лечение — в частных клиниках курс обойдется от 150 до 500 тысяч рублей в зависимости от стадии болезни.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Недавно в Минздраве озвучили удручающую статистику. В России более 20% больных, которые услышали диагноз «рак», умирают в течение года после этого. Болезнь становится смертельной почти для каждого пятого пациента. Также в Минздраве подчеркнули, что в начале 2020 года снизилось и число больных, которых выявляют на ранних стадиях рака. Произошёл откат на 0,5% по сравнению с первым кварталом 2019 года.