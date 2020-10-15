Асимметрия и уплотнение: онкологи назвали первые признаки рака груди

Ежегодно в октябре в разных странах мира проводится месяц повышения осведомлённости в отношении рака молочной железы. У женщин это самая распространённая форма злокачественного новообразования. Почти 100 человек на 100 тысяч сталкиваются с этим диагнозом. NEWS.ru расспросил практикующих врачей-онкологов о первых признаках заболевания и узнал, у каких женщин риск появления рака молочной железы выше, чем у остальных.

Первым признаком злокачественной опухоли груди является втяжение кожи молочной железы или соска при подъёме рук, сообщил в беседе с NEWS.ru врач онколог-маммолог Александр Братик. Кроме того, женщину должна насторожить любая возникшая асимметрия молочных желёз. Она тоже может указывать на рак. Боль же на его начальных стадиях обычно не возникает, она чаще бывает при доброкачественных новообразованиях, сообщил врач.

До 80% случав рака молочной железы на начальных этапах не имеют клинических проявлений, добавила в беседе с NEWS.ru его коллега, врач онколог-маммолог Мария Гринберг. Когда болезнь развивается, появляются первые симптомы. Это уплотнение в груди, неоднородная структура кожи (похожая на апельсиновую корку) и выделения из соска. С началом такой клинической картины требуется более долгое лечение, и риск летального исхода возрастает. Именно поэтому важен регулярный скрининг, даже если женщину ничего не беспокоит, пояснила врач.

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Медики отмечают тревожную тенденцию — в последние годы рак груди «молодеет». По этой причине международное маммологическое сообщество недавно приняло новые рекомендации. Если раньше регулярную маммографию полагалось делать женщинам с 40 лет, то сейчас — с 35. Причины этого до конца не ясны.

Считается, что существенную роль играет стрессовый фактор. Современные женщины стали больше нервничать, темп жизни становится более ускоренным. Многие принимают гормональные препараты, что также вносит свой вклад в развитие болезни. Нельзя недооценивать влияние экологии, в крупных городах она оставляет желать лучшего. Мария Гринберг Врач онколог-маммолог Врач онколог-маммолог

Значимый фактор развития рака груди — это отягощённая наследственность по материнской линии, то есть наличие онкологического заболевания этого вида у мамы, бабушки, тёти, сестры. Отцовскую же врачи считают незначимой.

Существенно риск заболеть раком груди возрастает у женщин, которые не рожали, добавляет Александр Братик. По словам врача, это что-то вроде расплаты за невыполнение репродуктивной функции, заложенной природой. А несколько беременностей и долгое кормление каждого ребёнка, напротив, сокращают риски онкологии молочных желёз во много раз.

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Проживание в определённой местности также увеличивает или сокращает риски появления рака молочной железы. Как рассказал Александр Братик, распространённость этого онкологического диагноза в США и России значительно выше, чем в Японии. Врач связывает это в первую очередь с питанием. Островитяне едят много рыбы и мало простых углеводов, сахара. Такой рацион снижает риск возникновения новообразований молочных желёз. Врач не исключает и влияние других факторов, которые остаются неизученными.

Некоторые доброкачественные опухоли молочной железы также повышают вероятность онкологии. В первую очередь это листовидные фиброаденомы — крупные опухоли (5-6 см), которые очень быстро появляются и бурно растут. Такие новообразования могут переходить в злокачественные, поэтому во многих случаях они подлежат удалению.

Остальные виды доброкачественных опухолей молочных желёз редко переходят в рак — это кисты и другие виды фиброаденом. Но они таят в себе другие опасности. Например, киста может лопнуть, и без проведения срочной операции женщина умрёт. По этой причине важно проходить регулярное обследование у врача.