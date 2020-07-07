Мужчины в России значительно чаще болеют раком глотки и гортани, чем женщины. Специалисты связывают это с тем, что многие представители сильного пола курят и употребляют спиртные напитки. О том, что из себя представляет рак глотки и гортани, а также, почему мужчины чаще ведут нездоровый образ жизни, чем женщины — в материале NEWS.ru.

В России в 2018 году представители сильного пола сталкивались со злокачественными новообразованиями гортани в 16 раз чаще, чем женщины — 9,7 на 100 тысяч мужского населения. Также мужчины в 7 раз чаще сталкивались и с опухолями глотки. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Подобная тенденция не является российским феноменом. В других странах похожая картина. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил президент Противоракового общества России Давид Заридзе.

Мужчины чаще женщин ведут нездоровый образ жизни, а курение и употребление алкогольных напитков — главный фактор развития заболевания. При этом рак глотки, по словам специалиста, может ещё появиться из-за заражения вирусом папилломы человека (ВПЧ).

Чаще всего со злокачественными образованиями глотки и гортани сталкиваются люди старше 50 лет, также отмечает Заридзе.

Все злокачественные опухоли в большинстве своём являются заболеваниями позднего среднего и пожилого возраста. Однако могут встречаться и у более молодых людей. Заболеваемость и смертность от любой формы рака растёт с возрастом и достигает максимума примерно в 70 лет, а потом стабилизируется Давид Заридзе президент Противоракового общества России президент Противоракового общества России

При злокачественном новообразовании гортани у человека появляется хрипота. В начале она непостоянна и неоднородна по тональности. Однако по мере роста опухоли охриплость усиливается до полной потери голоса.

При раке глотки у человека сначала возникают неприятные ощущения при глотании, пояснил Заридзе. В последующем симптомы усиливаются. Если человек не обращается к врачу, у него может появиться блокировка глотания.

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Отношение общества и воспитание

Тот факт, что мужчины подвержены данным заболеваниям чаще женщин, косвенно связан с тем, что они зачастую потребляют алкоголь для снятия стресса и ухода от проблем. Представительницы прекрасного пола, в свою очередь, склонны решать жизненные проблемы другими путями. В частности, спиртному они предпочитают разговор с подругой и поход к психологу. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил клинический психолог Валентин Денисов-Мельников.

Ещё одна причина — разница в воспитании. В детстве и подростковом возрасте девочкам часто говорят о важности здорового образа жизни. Мальчикам такую установку родители дают реже и зачастую относятся к ней более снисходительно.

В подростковом возрасте сверстники зачастую даже поддерживают парня, если он курит и употребляет алкогольные напитки. Такими действиями представители сильного пола зачастую подчеркивают свою взрослость. А вот курящие и пьющие девушки обычно компанией не приветствуются. Это касается и взрослых женщин. Подобное поведение не добавляет им баллов в глазах окружающих. А для женщин очень важна конкуренция с другими представительницами прекрасного пола. Поэтому зачастую они предпочитают вести здоровый образ жизни Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог клинический психолог и сексолог

Ещё одна причина, по которой многие женщины отказываются от алкоголя и курения — желание родить здорового ребёнка, пояснил Денисов-Мельников.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что число раковых заболеваний в мире в ближайшие десятилетия может увеличиться на 60%. Эксперты полагают, что наибольшие проблемы возникнут в странах с «низким и среднем уровнем дохода». Число случаев заболевания онкологией там может вырасти до 81%. В ВОЗ также считают, что на рост случаев развития рака будет влиять отсутствие профилактики, диагностики и лечения рака, а также плохое финансирование системы здравоохранения.