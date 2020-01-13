Травматолог омской поликлиники Евгений Батушенко уволился после проверки областного Министерства здравоохранения, сообщили в пресс-службе ведомства. В минувшую субботу, 11 января, доктор в разгар рабочего дня отказался принимать пациентов и заявил об уходе из профессии. Врач объяснил своё решение тем, что работать в современной медицине, по его мнению, невозможно. Медика не устраивала низкая зарплата и давление со стороны страховых компаний.

Слова Батушенко его коллеги записали на видео и выложили ролик в Сеть. В конце монолога медработник добавил, что принял спиртное. Сделал он это ещё до смены или же в течение рабочего дня — не уточнялось.

Истории о медиках, употребляющих алкоголь на рабочем месте, регулярно появляются в СМИ. В сентябре минувшего года в Северной Осетии также сняли на видео врача-травматолога, который по всем признакам находился «под градусом». На доктора обратил внимание отец девочки, когда тот дал ей странную рекомендацию — наносить мазь на гипс. После огласки инцидента мужчину уволили.

В апреле прошлого года врач городской больницы Дзержинска в Нижегородской области вёл приём пациентов в состоянии сильного алкогольного опьянения. В соцсети попал ролик, на котором было видно, что медик едва стоит на ногах и плохо выговаривает слова. После инцидента его уволили из больницы.

В России проводилось немного исследований о масштабах потребления алкоголя среди медработников. Несколько лет назад эксперты ГБОУ ВПО «Читинская государственная медицинская академия Минздрава России» выпустили работу под названием: «Алкогольные и невротические расстройства среди врачей». Они исследовали вредные привычки около 400 медиков, работавших в городских и краевых лечебных учреждениях Читы.

Оказалось, что процент «пьющих» достаточно высок. Причём опытные врачи чаще «прикладываются к бутылке», чем начинающие. Так, среди докторов со стажем работы от 10 лет, злоупотребляющих спиртным оказалось чуть более 10%. У медиков с опытом от 10 до 20 лет эта цифра составила 14%. Хронических алкоголиков среди первых выявили менее 1%, среди вторых — 4.2%.

Также эксперты составили психологический портрет типичного врача, злоупотребляющего алкоголем. Оказалось, чаще других к пьянству склонны мужчины хирурги и терапевты. Большинство из них состоят в браке и имеют детей.

У подавляющего большинства врачей сформирован синдром эмоционального выгорания (67,6%), медицинские работники не удовлетворены материальным положением, проведением своего досуга и отпуска, а также жилищно-бытовыми условиями. При этом каждый третий врач хотел бы сменить место работы (35%), а каждый шестой — профессию (16%), — говорится в выводах авторов исследования.

Аналогичный анализ проводили несколько лет назад эксперты Вашингтонского университета в городе Сиэтл. Они выяснили, что каждый шестой хирург имеет проблему, связанную с алкоголем. Доктор Михаил Орескович, ведущий автор исследования, сообщил, что пьянство врачей обычно связано с их истощением и депрессией.

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В странах даже с самой благополучной системой здравоохранения медики находятся в группе риска по алкоголизму. Ведущей причиной является стресс, который традиционно сопровождает представителей этой профессии, сообщил NEWS.ru нейрохирург, кандидат медицинских наук Алексей Кащеев. В России же «добавляются» такие причины, как низкая оплата труда и слабая социальная адаптация.

При этом Кащеев оценил шанс столкнуться с пьяным врачом в рамках российского государственного здравоохранения как «ниже среднего». Реже всего такие случаи происходят в крупных медицинских центрах, где работают сотрудники высокой квалификации. В подобных учреждениях присутствует здоровая конкуренция среди персонала, и медики боятся потерять работу. В глубинках же совсем другая история — в условиях дефицита кадров выбирать не приходится.

Есть учреждения, где уволить злоупотребляющего алкоголем нельзя. Потому что работать больше некому. Вот и рассуждают так: хирург четыре дня в неделю пьяный, но зато два дня — трезвый. Другого всё равно не найти. Алексей Кащеев нейрохирург и кандидат медицинских наук нейрохирург и кандидат медицинских наук

Московский врач-травматолог Артур Саакян в беседе с NEWS.ru предположил, что пьющих врачей в России может стать больше из-за профессионального выгорания. Главные причины: слишком большой объём работы, маленькие зарплаты, сложность профессионального роста медиков, работающих в государственном секторе.

Чтобы в Москве травматологу заработать 80 тысяч, нужно работать на 1,5 ставки. Это полная рабочая неделя плюс восемь суточных дежурств в месяц. Также врачу нужно профессионально расти. Средняя цена курса повышения квалификации — 70-80 тысяч рублей. Артур Саакян врач-травматолог врач-травматолог

Врач отмечает, что каждый год нагрузка на медиков увеличивается. Небольшие больницы закрываются, и весь поток пациентов устремляется в крупные, где врачи не успевают справляться с работой.

Если пациент пришёл к доктору, который находится в нетрезвом состоянии, ему нужно обратиться к главному врачу. Далее можно написать жалобу в прокуратуру или полицию. Другое дело, в некоторых ситуациях сделать ничего нельзя. В маленьких городах нет альтернативы. Александр Саверский Президент Лиги защитников пациентов Президент Лиги защитников пациентов

Согласно пункту № 6 статьи № 81 Трудового кодекса РФ, работодатель имеет право уволить работника по статье даже за однократное появление на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Для этого нужно получить соответствующее медицинское заключение. Наличие такой формулировки в трудовой книжке является «волчьим билетом» на оплачиваемую работу. Поэтому чаще всего подобные споры решаются «по соглашению сторон», то есть договор расторгается по обоюдному согласию.