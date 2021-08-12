Путешествие без «короны»

Россия возобновляет авиасообщение с популярными курортами. Сейчас в списке более 40 направлений, доступных соотечественникам для отдыха. Совсем недавно власти вновь открыли полёты на курорты Египта, в Доминиканскую Республику, Молдавию и Бахрейн. Немногим ранее появилась возможность вылететь на Кипр, в Болгарию, Венгрию и Грецию. Израиль исключит Россию из списка запрещённых для посещения стран. Вероятно, в ближайшее время Тель-Авив позволит нашим соотечественникам путешествовать по территории еврейского государства. В целом, несмотря на бушующий в мире штамм коронавируса под условным названием «дельта», возможностей для россиян становится всё больше.

Однако темпы заболеваемости коронавирусной инфекцией в России едва ли спадают. В июле и августе ежедневное число новых зафиксированных случаев заражения не опускалось ниже отметки в 21 тысячу.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что число заражений COVID-19 в мире росло четыре недели подряд. Как же уберечься от болезни, ежедневно уносящей, по всемирным официальным данным, более восьми тысяч жизней?

Прежде всего соотечественникам стоит знать правила путешествия в пандемию. Российские власти постоянно обновляют требования к путешествующим россиянам. На сегодняшний день Роспотребнадзор настаивает на том, чтобы наши соотечественники перед возвращением в страну любым видом транспорта заполняли анкету регистрации прибывающих в Российскую Федерацию . Затем в течение трёх календарных дней со дня прибытия граждане страны должны сдать ПЦР-тест на COVID-19 и в течение четырёх дней со дня прибытия разместить на «Госуслугах» его результат.

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Отдельно подчёркивается, что до получения результатов анализа на COVID-19 россияне должны соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания. Отрадно, что прибывающим в страну из-за рубежа не нужно сдавать ПЦР-тест, если в течение последних 12 месяцев была сделана прививка от коронавируса или за последние полгода было перенесено заболевание. Сведения о вакцинации или перенесённом COVID-19 также предписывается разместить на «Госуслугах» в течение четырёх календарных дней со дня прибытия.

Безусловно, любое путешествие — это новые контакты с людьми и зачастую нахождение в замкнутых пространствах самолёта, поезда и других видов транспорта. Вирус SARS-CoV-2 лучше всего распространяется именно в закрытых пространствах. В плохо проветриваемых помещениях его концентрация наиболее опасна.

Важное средство профилактики COVID-19 — вакцинация. Однако вакцина не гарантирует на 100%, что иммунизированный человек не заболеет. Создатели всех вакцин заявляют, что препарат первичной профилактики позволит в большей степени избежать тяжёлых последствий заболевания COVID-19. А как быть тем, кто по тем или иным причинам не может вакцинироваться?

Максимально снизить риск заболевания во время путешествия помогут уже привычные средства индивидуальной защиты (маски, перчатки и антисептик), гигиена (мыть руки чаще, не трогать руками лицо), разумное социальное дистанцирование и, пожалуй, самое важное в этом списке, медикаментозная профилактика.

Единственный безрецептурный противовирусный препарат, упоминаемый в рекомендациях отечественного Минздрава по лечению и профилактике COVID-19, — это «Арбидол». Ведомство также одобрило внесение в инструкцию препарата сведений о его специфической активности в отношении коронавируса SARS-CoV-2. Средство хорошо изучено учёными в США, Китае, Австралии, Великобритании. «Арбидол» доказал клиническую эффективность в ходе пандемии.

Александр Демьянчук/ТАСС

В частности, китайские учёные из Хуачжунского университета науки и технологии подтвердили , что профилактический приём «Арбидола» подавляет репликацию SARS-CoV-2 и предотвращает заболевание новой коронавирусной инфекцией.

Подтверждают эффективность препарата и исследования учёных из других стран .

«Арбидол» — противовирусный препарат прямого действия. Это не иммуномодулятор, не симптоматическое лекарство. В отношении коронавируса механизм действия препарата связан с блокированием взаимодействия поверхностного S-белка вредоносного микроорганизма и рецептора на поверхности клеток человека. Что это значит? Это значит, что молекула лекарства связывается с молекулой в вирусе и напрямую прерывает его жизненный цикл. Не через влияние на иммунитет человека, а действуя на сам вирус.

Если во время путешествия вы столкнулись с чихающими, кашляющими или температурящими попутчиками, примите профилактическую дозу «Арбидола» и будьте спокойны.

Даже в пандемию путешествия могут быть безопасными. Главное — соблюдать простые правила социальной дистанции, гигиены, принимать безопасные и эффективные противовирусные препараты, по возможности вакцинироваться.