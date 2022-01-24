Пульмонолог призвал россиян при коронавирусе прислушиваться к лёгким

Одним из самых страшных осложнений при COVID-19 является поражение лёгких. Как сообщил в беседе с радио Sputnik врач-пульмонолог Сергей Пурясев, некоторые люди с коронавирусом не замечают признаков пневмонии, пока осложнения не станут уже серьёзными. Особенно это касается курильщиков, поскольку им сложнее обнаружить воздействие инфекции на лёгкие.

Как отметил специалист, в обычной жизни человек использует только 30% возможностей органов дыхания, поэтому при поражении лёгких коронавирусной инфекцией пациенты могут какое-то время не замечать признаков развивающейся пневмонии.

В обычном режиме жизни мы пользуемся только 30% возможностей наших органов дыхания. Остальные 70% не задействованы. И если происходит поражение лёгочной ткани, то мы можем даже не заметить, что нагрузка на лёгкие возросла. В такие моменты подключаются компенсаторные механизмы, которые обычно скрыты, — сказал Пурясев.

Медик добавил, что особенно бдительными к состоянию своих лёгких должны быть курильщики, так как им сложнее других людей обнаружить воздействие инфекции на свои органы дыхания. Как пояснил Пурясев, когда человек курит, у него почти всегда в той или иной степени присутствует кашель. Поэтому пациенты с этой вредной привычкой могут не заметить, что характер и частота их кашля изменились.

Ранее вакцинолог и специалист по инфекционным заболеваниям из Atrium Health Wake Forest Baptist в Северной Каролине Кэтрин Полинг рассказала, что заражение «омикрон»-штаммом коронавируса можно отличить по характерным симптомам. По её словам, характерными симптомами заражения «омикроном» являются кашель, усталость, заложенность носа и насморк. При этом, в отличие от штамма «дельта», инфицированные этим вариантом коронавируса не теряют обоняние или вкус.