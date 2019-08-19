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В России за 18 лет заболеваемость психозами и слабоумием сократилась на 35%. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, с которыми ознакомился News.ru. Если в 2000 году число таких пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом, взятых под диспансерное наблюдение психоневрологическими организациями, составляло 27,8 случая на 100 тыс населения (40 тыс 237 чел.), то в 2018 году оно снизилось до 20, 5 случая (30 тыс 039 чел.).

Также с начала столетия россияне стали реже страдать шизофренией и умственной отсталостью. Согласно статистике профильного ведомства, в первом случае количество заболеваний сократилось с 12,9 случая на 100 тыс населения в 2000 году до 5,8 в 2018 году; во втором — с 25,2 до 8,2 за аналогичный период.

По мнению врача психиатра-психотерапевта, доцента Московского института психоанализа Владимира Файнзильберга эти данные не дают точной картины о психическом здоровье россиян. Прежде всего из-за не совсем корректной классификации заболеваний.

В составе шизофрении могут быть психозы. У слабоумия могут быть разные причины: есть слабоумие старческое, есть спровоцированное той или иной болезнью, например, Альцгеймера или инфекционным заболеванием, есть шизофреническое слабоумие. Сводить всё в одну статистику совершенно неправильно, она должна быть более подробной, чтобы видеть всю картину. Это не даёт реального представления о тех процессах, которые происходят в обществе, — сообщил News.ru специалист.

Врач психиатр-психотерапевт считает, что необходимо отдельно вести учёт заболеваемости депрессией, соответствующий диагноз ставят всё чаще и взрослым, и детям во всём мире.

Всемирная организация здравоохранения считает очень серьёзной проблемой участившиеся случаи депрессии. По их данным, после сердечно-сосудистых заболеваний второе место в мире в качестве причины нетрудоспособности уверенно занимает „колебание настроения“. То есть количество людей, которые проходят лечение от депрессии и не могут работать неуклонно растёт, — рассказал Файнзильберг.

«Эпидемия» депрессии прежде всего связана с ростом урбанизации, считает эксперт. Жители крупных городов чаще остальных страдают неврозами, связанными с быстрым ритмом жизни.