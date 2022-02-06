Психиатр рассказал россиянам, почему не стоит бояться антидепрессантов

Пациентам не стоит бояться приёма антидепрессантов, если подобные средства выписал специалист по медицинским показаниям, рассказал NEWS.ru врач-психотерапевт, профессор и психиатр Алексей Бобров. Он объяснил, что «общеупотребительные» препараты данной категории не вызывают химической зависимости.

Если есть показания, которые даны врачом, то бояться их не стоит. Антидепрессанты, во всяком случае общеупотребительные, — они зависимости химической не вызывают. Другой вопрос, что в некоторых случаях депрессии необходимы длительные приёмы антидепрессантов. Но это необходимо решать с врачом. Кроме того, хотел бы подчеркнуть, что самолечение в этой области нецелесообразно. Во всяком случае, страхи эти необоснованные, бояться их не стоит, важно принимать всё это в адекватных дозировках и под контролем врача, — подытожил эксперт.

Накануне стало известно, что ежегодно продажи антидепрессантов в мире увеличиваются на 15–20%. Об этом заявил главный внештатный специалист-психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк. По его словам, некоторые врачи, не являющиеся психиатрами, прибегают к антидепрессантам для лечения пациентов, хотя не имеют на это права. Он подчеркнул, что психиатрическую помощь может оказывать только психиатр.

Ранее Костюк рассказал, что пандемия коронавируса привела к скачку панических атак и депрессивно-тревожных расстройств у россиян. Однако граждане не стали обращаться к специалистам чаще, поскольку страх перед психиатрией у них сильнее, чем перед вакцинацией. Он отметил, что в самом начале пандемии, когда эпидситуация была напряжённой только в столице, продажи антидепрессантов выросли по всей России.