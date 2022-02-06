Психиатр рассказал россиянам, почему не стоит бояться антидепрессантов

Психиатр рассказал россиянам, почему не стоит бояться антидепрессантовПсихиатр Бобров заявил, что россиянам не стоит бояться принимать антидепрессанты
Пациентам не стоит бояться приёма антидепрессантов, если подобные средства выписал специалист по медицинским показаниям, рассказал NEWS.ru врач-психотерапевт, профессор и психиатр Алексей Бобров. Он объяснил, что «общеупотребительные» препараты данной категории не вызывают химической зависимости.
Если есть показания, которые даны врачом, то бояться их не стоит. Антидепрессанты, во всяком случае общеупотребительные, — они зависимости химической не вызывают. Другой вопрос, что в некоторых случаях депрессии необходимы длительные приёмы антидепрессантов. Но это необходимо решать с врачом. Кроме того, хотел бы подчеркнуть, что самолечение в этой области нецелесообразно. Во всяком случае, страхи эти необоснованные, бояться их не стоит, важно принимать всё это в адекватных дозировках и под контролем врача, — подытожил эксперт.
Накануне стало известно, что ежегодно продажи антидепрессантов в мире увеличиваются на 15–20%. Об этом заявил главный внештатный специалист-психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк. По его словам, некоторые врачи, не являющиеся психиатрами, прибегают к антидепрессантам для лечения пациентов, хотя не имеют на это права. Он подчеркнул, что психиатрическую помощь может оказывать только психиатр.
Ранее Костюк рассказал, что пандемия коронавируса привела к скачку панических атак и депрессивно-тревожных расстройств у россиян. Однако граждане не стали обращаться к специалистам чаще, поскольку страх перед психиатрией у них сильнее, чем перед вакцинацией. Он отметил, что в самом начале пандемии, когда эпидситуация была напряжённой только в столице, продажи антидепрессантов выросли по всей России.