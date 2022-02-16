Психолог усомнилась в эффективности реестра токсичного контента

Не существует конкретных критериев, по которым будет оцениваться и маркироваться токсичный контент в социальных сетях, который появляется там «со скоростью света», считает психолог Елена Подгорная. Таким образом она прокомментировала поручение президента РФ Владимир Путина создать реестр токсичного контента в сети. Она подчеркнула, что мораль — спорное понятие, о котором можно долго дискутировать, пишет «ФедералПресс».

Во-первых, общественная дискуссия может развернуться на любую тему, а мораль — понятие спорное, и дискутировать по поводу моральности или аморальности можно очень долго. Здесь нужны конкретные критерии, по которым можно оценивать контент. Во-вторых, как я понимаю, маркировка носит рекомендательный характер. Следовательно, сама информация будет оставаться в доступе, ею можно будет пользоваться. И те же несовершеннолетние могут проявить любопытство — можно получить обратный эффект, — заявила Подгорная.

По её мнению, безопасность ребёнка — это ответственность родителя. Подгорная считает, что полностью исключить интернет из жизни детей невозможно, поэтому важно соблюдать «кибергигиену». Психолог заявила, что детей нужно учить распознавать полезную и вредную информацию.

Ранее социальная сеть «Одноклассники» начала скрывать изображения 18+ в сообщениях от незнакомцев. Теперь все такие фотографии будут автоматически размыты, их определит нейросеть. Пользователи сами смогут решить, открывать ли контент.