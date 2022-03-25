Психолог рассказала, как помочь ребёнку с СДВГ

Ребёнка с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) нужно чаще хвалить и давать ему обучающие задания в форме игры, рассказала психолог-педагог Ксения Лазаренкова РИАМО. Она отметила, что такая проблема чаще встречается у мальчиков, чем у девочек.

Синдром двигательной активности обычно у мальчиков встречается чаще в два-четыре раза, чем у девочек, — сообщила Лазаренкова.

Игра же поможет ребёнку с СДВГ воспринимать информацию и концентрироваться. Но не стоит давать сразу несколько задач и резко менять правила, заявила Лазаренкова. При этом психолог посоветовала не заниматься диагностикой самостоятельно, а попросить помощи у специалиста.

Ранее семейный психолог Центра системной семейной терапии Татьяна Потёмкина предупредила, что пассивная агрессия формируется в детях, которым нельзя выражать эмоции в семье. К ней способно привести и сдерживание негативных реакций.

Она добавила, что родители могут игнорировать потребности ребёнка и заставлять его делать то, что считают нужным. В этом случае ребёнок добивается своего прокрастинацией, потому что не чувствует за собой никаких прав. А когда он вырастет, эта привычка будет ему мешать. Инфантильность — черта пассивного агрессора, считает Потёмкина.